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收购

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2021年12月08日

Cloudflare 收购 Zaraz 以实现第三方工具的加载

我们欣然宣布 Zaraz 已被 Cloudflare 收购，并将推出 Cloudflare Zaraz（测试版）。我们今天发布的是 Zaraz 产品的测试版，已集成到 Cloudflare 的系统和控制面板中。您可以用它来云端管理和加载第三方工具，并大幅改善速度、隐私和安全性。从第一天起，我们就押注在 Workers 和 Cloudflare 的技术和网络上，因此，对于今天能够向 Cloudflare 的所有客户免费提供 Zaraz，我们都感到十分兴奋。...

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Zaraz
收购

2020年1月07日

Cloudflare + 远程浏览器隔离

Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。...

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