Astro 团队将加入 Cloudflare
2026-01-16
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...继续阅读 »
2026-01-16
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...继续阅读 »
2025-03-21
Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。...
2024-05-30
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024-04-05
我们欣然宣布，支持开发人员打造强大实时、协作、多人应用的领先工具 PartyKit 已成功并入 Cloudflare 大家庭。...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2022年2月23日
Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。我们已经投入巨资建设世界上最强大的云网络，为我们的用户提供更快、更安全、更可靠的互联网。今天，我们向增强我们保护客户的能力迈出了一大步...
2022年2月10日
Vectrix 帮助 IT 和安全团队检测其 SaaS 应用程序的安全问题。我们监测 SaaS 应用中的数据和用户，提醒团队注意一系列问题，包括未授权的用户访问、文件暴露、错误配置和影子 IT 等。...
2021年12月08日
我们欣然宣布 Zaraz 已被 Cloudflare 收购，并将推出 Cloudflare Zaraz（测试版）。我们今天发布的是 Zaraz 产品的测试版，已集成到 Cloudflare 的系统和控制面板中。您可以用它来云端管理和加载第三方工具，并大幅改善速度、隐私和安全性。从第一天起，我们就押注在 Workers 和 Cloudflare 的技术和网络上，因此，对于今天能够向 Cloudflare 的所有客户免费提供 Zaraz，我们都感到十分兴奋。...
2020年1月07日
Cloudflare今天宣布，它已经收购了S2系统公司，这是一家位于西雅图地区的初创公司，它建立了一种创新的远程浏览器隔离解决方案，与目前市场上的任何其他解决方案都不同。大多数终端危害都涉及Web浏览器——通过在用户设备和Web代码执行位置之间留出空间，浏览器隔离可以使终端安全得多。在这篇博客文章中，我将讨论什么是浏览器隔离，为什么它如此重要，S2 Systems云浏览器如何工作，以及它如何与Cloudflare帮助构建更好的互联网的使命相契合。...