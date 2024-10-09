您的前端、后端和数据库现在全部集中在一个 Cloudflare Worker 中
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...继续阅读 »
2024-04-05
如今，您可以使用自己框架的开发服务器，同时访问 D1 数据库、R2 对象存储、AI 模型等。实现毫秒级本地迭代，打造在 CloudFlare 平台上运行的复杂 Web 应用。...
2022-11-17
Pages 是一个正式的全栈平台，其中的 Pages Functions 现已全面上市。Pages 利用 Workers 的强大功能和可扩展性，并对其进行专门化处理，以与 Pages 开发人员体验相匹配...
2021-12-17
我们在 11 月宣布了全栈 Cloudflare Pages 的公测版，从那时起，希望向其应用程序添加动态功能的开发人员开始广泛使用它。今天，我们很高兴地宣布 Pages 对 Remix 应用程序的支持，该应用程序由我们的全堆栈平台提供支持。...
2021-11-17
今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、...
2021年11月17日
我们很高兴地宣布在 Cloudflare Pages 中支持全栈应用程序，我们知道，我们需要对此进行全面展示。我们构建了一个示例图像分享平台，演示如何在 Cloudflare Workers 的帮助下，直接从...