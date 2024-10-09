Cloudflare Pages 全栈化

2021-11-17

今年 4 月，我们宣布 Cloudflare Pages 全面开放时，我们承诺这只是开始。我们的平台最初支持静态网站，仅有少量动态功能，如设置重定向和自定义标头。但我们希望向您和您的团队赋予更多能力，以便构建难以置信的应用。我们对未来的设想是，您的整个应用程序——前端、API、 ...