Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

我们用基于 Rust 的新模块化代理替换了 Cloudflare 中原有的核心系统，从而取代了 NGINX。 ...

我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！ ...

我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...

Cloudflare 即将为您的域自动创建 AI 优化的搜索索引，并提供一套即用型标准 API 和工具，包括 MCP 服务器、LLMs.txt 和搜索 API。 ...