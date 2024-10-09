15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-26
我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！...
2025-09-26
我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...
2025年9月26日
Cloudflare Radar 现在提供证书透明度仪表板，用于监控 TLS 证书活动，以及新的区域流量洞察，从次国家层面了解互联网趋势。...
2025年9月26日
我们通过乐观地将请求路由到已加载 Workers 的服务器，将 Cloudflare Workers 的冷启动时间减少了 10 倍。在这里了解我们是如何做到的。...
2025年9月26日
Cloudflare 正利用其庞大的流量数据，通过分析每个独立网络的特性并优化我们的拥塞控制系统，从而实现前所未有的响应速度。 ...
2025年9月25日
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更卓越、更快速、更强大。以下为全新功能一览。...
2025年9月25日
我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...
2025年9月25日
R2 SQL 提供了一种内置的无服务器方式，可针对您的 R2 数据目录运行临时分析查询。本文将深入探讨我们构建这个分布式引擎的过程。...
2025年9月25日
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...
2025年9月25日
今天推出的 Cloudflare 数据平台是一套完全托管的产品套件，用于提取、转换、存储和查询分析数据，基于 Apache Iceberg 和 R2 存储构建。...
2025年9月25日
通过多种选择来捍卫 AI 主权：多样化的工具、数据控制以及不受供应商限制。我们正在印度、日本和东南亚地区实现这一目标，提供 Workers AI 的本地开源模型...
2025年9月25日
今天，我们宣布推出 Cloudflare Email Service。您可以通过原生绑定直接从您的 Workers 收发电子邮件，无需 API 密钥。立即注册体验内测版。...
2025年9月25日
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...
2025年9月24日
Cloudflare 已进一步简化程序，让所有客户都能更轻松启用我们免费的儿童安全工具。...
2025年9月24日
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025年9月24日
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...
2025年9月24日
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。...