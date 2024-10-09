互联网上最常见的用户界面是什么？重新设计 Turnstile 与质询页面
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025-09-23
今天，我们宣布推出一种捕获机器人的新方法：使用模型为每个机器人管理客户提供特有的行为异常检测，从而阻止复杂的机器人攻击。 ...
2025年7月01日
从 2024 年 5 月到 2025 年 5 月，爬虫流量增长了 18%，其中 GPTBot 增长了 305%，Googlebot 增长了 96%。...
2025年3月18日
在 Security Week 2025 期间，我们将在 Cloudflare Radar 中添加几张新的 DDoS 攻击图表、关于凭据泄露趋势的新见解，以及一个新的机器人页面。 ...
2025年2月04日
今天，我们将在 Cloudflare Radar 上推出新的专用“AI 见解”页面，其中包含了这张图表，并在此基础上添加了其他指标。...
2024年9月27日
在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...
2024年7月03日
为了帮助内容创作者维护安全的互联网环境，Cloudflare 刚刚推出了一个全新的“简易按钮”用于阻止所有 AI 机器人。它适用于所有客户，包括使用免费套餐的客户...
2023年12月18日
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023年9月29日
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2023年8月21日
我们再次发布应用程序安全报告的季度更新。请继续阅读，了解从 Cloudflare 全球网络中得出的新攻击趋势和见解...
2023年3月15日
Cloudflare Fraud Detection 运用机器学习模型，可以更好地保护企业免遭假帐户注册、帐户接管攻击和刷卡攻击，确保企业可以在线运营安全...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022年9月28日
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...
2022年7月13日
Cloudflare 很荣幸地宣布，我们承诺用于帮助清洁恶意机器人（以及气候）的首批 35,000 棵树已经植下...
2022年4月01日
我们决定停止使用 CAPTCHA。在讨论我们怎样做以及您能提供哪些帮助之前，让我们先从一个简单的问题开始。到底为什么还要使用 CAPTCHA...
2022年3月18日
成为所有网络活动的单一控制面板始终是 Cloudflare 的目标之一。今天，我们要概述 Cloudflare 可观察性的未来愿景...
2022年3月16日
客户可以选择将通过验证的任何机器人加入允许列表。遗憾的是，新的机器人层出不穷，令我们应接不暇，无法及时验证。所以，今天我们宣布推出一种解决方案：友好机器人...