Rust 助力 Cloudflare 变得更快、更安全
2025-09-26
我们用基于 Rust 的新模块化代理替换了 Cloudflare 中原有的核心系统，从而取代了 NGINX。 ...继续阅读 »
2025-09-26
我们用基于 Rust 的新模块化代理替换了 Cloudflare 中原有的核心系统，从而取代了 NGINX。 ...继续阅读 »
2022-09-14
今天，我们很高兴有机会在此介绍 Pingora，这是我们使用 Rust 在内部构建的新 HTTP 代理，平均每天处理超过 1 万亿个请求...
2019-05-22
我的团队：Cloudflare PROTOCOLS（协议）团队负责终止Cloudflare网络边缘的HTTP流量。我们处理与以下内容相关的特性：TCP、QUIC、TLS和安全证书管理、HTTP/1和HTTP/2。在第一季度，我们负责实现Cloudflare在速度周期间发布的增强型HTTP/2优先级产品。...
2018-07-31
目前已经有1000万个网站，应用程序和API使用Cloudflare加快其用户的上网速度。我们曾经最多通过151个数据中心每秒上传一千多万个请求。多年来，随着请求的增加，我们对我们的NGINX版本进行了许多修改。这篇文章讲述了其中一项修改内容。...