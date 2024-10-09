对HTTP/2性能的NGINX结构增强

2019-05-22

我的团队：Cloudflare PROTOCOLS（协议）团队负责终止Cloudflare网络边缘的HTTP流量。我们处理与以下内容相关的特性：TCP、QUIC、TLS和安全证书管理、HTTP/1和HTTP/2。在第一季度，我们负责实现Cloudflare在速度周期间发布的增强型HTTP/2优先级产品。 ...