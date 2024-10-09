500 Tbps 容量：Cloudflare 全球网络 16 年扩展历程
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2022-10-19
Cloudflare 的 Peering Portal 允许用户使用现有 PeeringDB 凭据登录，并直接从门户请求与 Cloudflare 进行对等互连会话...
2016-08-17
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...
2014-08-26
在过去的几个月里，人们越来越关注网络以及相互连接的方式。CloudFlare运营着一个与世界各地的许多其他公司相互连接的巨大的网络。我们的优势在于，我们对全球网络运营有着不可思议的洞察力。考虑到我们独特的情况，我们认为我们有必要解释网络是如何运作的，以及世界不同地区互联网连接的相对成本。...