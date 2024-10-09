沙箱安全：Cloudflare Workers 的安全加固
2025-09-25
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...继续阅读 »
2025-09-25
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...继续阅读 »
2024-11-20
如果我们绘制与过去 10 年中观察到的大型 DDoS 攻击相关的指标，它是呈指数曲线稳定增长并不断变得陡峭，还是更接近线性增长？我们的分析发现，这种增长不是直线式的，而是指数曲线，斜率因指标（rps、pps 或 bps）而异。 ...
2024-10-23
2024 年第三季度 DDoS 攻击数量出现激增。期间，Cloudflare 缓解了近 600 万 DDoS 攻击，环比增长 49%，同比增长 55%。...
2024年10月02日
Cloudflare DDoS 防御解决方案成功地自动检测并缓解了一次每秒 3.8 Tbps 的 DDoS 攻击，这是有史以来最大规模的一次攻击，它属于持续一整个月的百余次 L3/4 DDoS 容量耗尽攻击的一部分。 ...
2024年7月09日
欢迎阅读第 18 版 Cloudflare DDoS 威胁报告。本报告每季度发布一次，对 Cloudflare 网络上观察到的 DDoS 威胁态势进行深入分析。此版报告将重点介绍 2024 年第二季度的相关情况...
2024年4月16日
2024 年以轰轰烈烈的方式开始了。Cloudflare 的自治系统在今年第一季度缓解了超过 450 万次 DDoS攻击，同比增长了 50%...
2024年3月06日
由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略...
2024年1月09日
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...
2023年10月26日
在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...
2023年10月10日
这篇文章深入探讨了 HTTP/2 协议的详细信息、攻击者利用来实施这些大规模攻击的功能，以及我们为确保所有客户受到保护而采取的缓解策略...
2023年10月10日
“HTTP/2 Rapid Reset”攻击利用 HTTP/2 协议中的弱点来生成巨大的超容量 DDoS 攻击。近几个月来，Cloudflare 缓解了一系列此类攻击，其中包括一起比我们之前观察到的任何攻击规模大三倍的攻击...
2023年8月31日
在此阅读列表中，我们将重点介绍 Radar 的一些新增内容，以及我们今年观察到并在帖子中发布的一些互联网中断和趋势...
2023年8月21日
2023 年，网络安全的重要性愈发突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。下面的阅读清单可供您了解攻击的方方面面，包括今年的趋势、有关攻击的必要知识，以及使用 Cloudflare 实施保护的指南...
2023年3月29日
过去 24 小时内，Cloudflare 观察到澳大利亚的大学网站遭遇了 HTTP DDoS 攻击。如最近的 Telegram 帖子披露所示，亲俄黑客组织 Killnet 及其附属组织 AnonymousSudan 公开攻击了几个集团，最先攻击的是大学...
2023年2月13日
上周末发生的 DDoS 攻击已破纪录。上周末，Cloudflare 检测到并缓解了几十起超大体量的 DDoS 攻击。大多数攻击的峰值范围为 5000-7000 万个请求/秒 (rps)，最大的一次攻击超过 7100 万个 rps...
2023年1月27日
今天，在奥斯维辛死亡集中营解放 78 周年之际，我们纪念国际大屠杀纪念日。通过 Cloudflare 的 Project Galileo，我们保护大屠杀教育网站和有风险的公共利益团体。欢迎进一步阅读，以了解 2022 年期间针对这些团体的攻击如何增加...
2022年8月11日
2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次...
2022年7月11日
位置感知 DDoS 防护现在为订阅高级 DDoS 服务的 Cloudflare Enterprise 客户提供了测试版...