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2023年10月26日

2023 年第三季度 DDoS 威胁报告

在上一季度，DDoS 攻击激增了 65%。游戏和赌博公司受到的攻击最多，Cloudflare 缓解了数千次超体积 DDoS 攻击。最大的一次峰值达到 2.01 亿 rps。在上一季度，由于 Cloudflare 缓解了数千次针对 HTTP/2 Rapid Reset 漏洞的超容量耗尽攻击，DDoS 攻击激增了 65%。阅读我们的报告，了解各地区和各行业最新的 DDoS 攻击趋势...

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2022年8月11日

2022 年攻击大流行！“加强戒备”的 8 月阅读清单

2022 年，网络安全的重要性空前突显，如果不加以重视，很容易受到网络攻击，带来难以处理的后果。随着欧洲（乌克兰）战事延续，网络战也有增无减，毕竟现在网民达到空前的规模，2022 年初为 49.5 亿人，占世界总人口的 62.5%（据估计，该数字在 2021 年增长了大约 4%，在 2020 年增长了 7.3%）。 今年以来，Cloudflare 一直在宣布推出新的产品、解决方案和计划，由此可见，我们多年来一直在防止和缓解网络攻击并不断从中学习，而我们遇到的大大小小的网络攻击不下几千次。目前，我们平均每天要阻止 1240 亿次网络威胁。我们处理攻击的次...

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