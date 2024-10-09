我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。 ...

DDoS 攻击呈激增趋势。在 2025 年第一季度， Cloudflare 阻止了超过 2000 万攻击 （同比激增 358%），并抵御了 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps 的创纪录攻击。 ...

2024 年以轰轰烈烈的方式结束了。Cloudflare 缓解了另一场破纪录的 DDoS 攻击，峰值达到 5.6 Tbps。 ...

如果我们绘制与过去 10 年中观察到的大型 DDoS 攻击相关的指标，它是呈指数曲线稳定增长并不断变得陡峭，还是更接近线性增长？我们的分析发现，这种增长不是直线式的，而是指数曲线，斜率因指标（rps、pps 或 bps）而异。 ...