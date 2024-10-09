通过 Cloudflare 的新内容信号政策为用户提供选择权
2025-09-24
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...继续阅读 »
2025-09-24
Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...继续阅读 »
2025-02-17
我们很荣幸与 CyberPeace Institute 合作，为其最新计划 CyberPeace Tracer 提供支持，这个平台让民间社会组织能够主动报告网络威胁。...
2024-03-07
2024 年，预计将有 80 余国迎来选举，这直接覆盖全球近 42 亿人口。Cloudflare 已准备好通过提供安全可靠、性能卓越的工具为参与选举的候选人提供支持，协助推动民主进程...
2024年3月04日
安全考量应当是软件设计过程中不可分割的一部分，而不应当是事后的想法。了解 Cloudflare 如何遵守 CISA 的 Secure by Design 原则以推进行业变革...
2023年9月25日
我们很高兴能分享本周发布的一份独立报告，该报告发现，将企业网络服务从本地设备切换到 Cloudflare 服务可将相关碳排放减少高达 96%，具体取决于您当前的网络足迹...
2023年1月27日
这是数据隐私日前的第三篇，也是最后一篇博客文章，我们深入探讨了跨境数据流动的挑战，特别是从欧盟到美国的个人数据传输...
2023年1月26日
我们将继续扩展和改进我们的数据本地化套件，以帮助支持满足有数据本地化要求的客户...
2023年1月25日
在数据隐私日来临之际，我们认为有必要关注安全措施和隐私增强技术如何帮助保护个人数据的隐私性，以及对于保护隐私来说，为什么安全措施更重要...
2022年12月16日
我们的影响报告是年度摘要，着重强调了我们如何努力打造更好的互联网，以及我们在环境、社会和治理优先事项方面取得的进展...
2022年12月16日
在这篇博客中，我们概述了我们如何在与政府和监管者打交道的过程中，在公司运营所在多个辖区内倡导更好的互联网...
2022年12月16日
关于 IP 阻止的讨论：我们为什么留意到它、它是什么、它用来做什么、它会影响哪些人，以及它为什么是用来解决线上内容的有问题的方式...
2022年12月15日
进一步了解 Cloudflare 如何与公民社会组织合作，提供使用 Radar Alerts 和 API 跟踪互联网关闭的工具...
2022年12月14日
初步研究结果发现，Cloudflare 产品的碳效率比本地硬件上的同等产品高 90%...
2022年12月14日
Cloudflare 的 Bot Fight Mode 在 2022 年拦截的机器人数量增长了 6 倍，同时我们正在为印度西孟加拉邦的一个新植树项目作出贡献...
2022年12月13日
一些资源不足的组织对全球社区的基本运转至关重要，却面临无情的网络攻击，威胁到健康、安全和安全性的基本需求。Cloudflare 的使命是帮助构建更好的互联网。从 2022 年 12 月 13 日起，我们将为这些脆弱的基础设施免费提供没有时间限制的企业级 Zero Trust 网络安全解决方案，为其提供支持...
2022年12月12日
了解 Galileo 项目下的组织如何使用 Cloudflare Zero Trust 保护自己免受网络攻击...
2022年12月12日
我们很高兴与您分享，我们在雅典项目下的产品已扩展为包含 Cloudflare 的 Area 1 Email Security 套件，帮助州政府和地方政府防御各种各样的网络钓鱼攻击，确保选民数据安全无虞...
2022年9月03日
我们已经屏蔽对 Kiwifarms 的访问。对于任何使用 Cloudflare 服务的 Kiwifarms 网站，访问者都会看到一个 Cloudflare 拦截页面，其中附有到本帖的链接。...