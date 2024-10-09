Cloudflare 的内容信号政策为创作者提供了一个新工具来控制对其内容的使用。 ...

我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。 ...

我们很荣幸与 CyberPeace Institute 合作，为其最新计划 CyberPeace Tracer 提供支持，这个平台让民间社会组织能够主动报告网络威胁。 ...

Cloudflare 是全球第一家宣布成功通过“全球跨境隐私规则”体系和“全球处理者隐私认可”审计的组织。 ...

2024 年，预计将有 80 余国迎来选举，这直接覆盖全球近 42 亿人口。Cloudflare 已准备好通过提供安全可靠、性能卓越的工具为参与选举的候选人提供支持，协助推动民主进程 ...

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