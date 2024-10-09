互联网上最常见的用户界面是什么？重新设计 Turnstile 与质询页面
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2024-09-30
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2023-12-18
通过编辑或创建启用“Pre-Clearance”的新 Turnstile 小部件，Cloudflare 客户现在可以使用 Turnstile 在页面 HTML 加载时发出质询，并强制所有有效响应都具有有效的 Turnstile 令牌...
2023年9月29日
既然我们已经在 Cloudflare 中消除了 CAPTCHA，我们想让 CAPTCHA 加速在互联网上消亡。我们隆重宣布 Turnstile 正式发布，且 Turnstile 的“托管”模式现在对所有人完全免费开放，没有使用限制...
2022年9月28日
无论是否在 Cloudflare 网络上，任何网站都可以使用简单的 API 将 CAPTCHA 替换为我们看不见的替代方案...