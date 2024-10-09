Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。 ...

Cloudflare 迎来成立 15 周年。我们喜欢通过推出回馈互联网的新产品来庆祝我们的生日。但我们也在深入思考互联网发生的变化。 ...

您要求简单明了。我们听取了建议。隆重推出 Externa 和 Interna，这两个用例驱动的全新工具包，旨在简化连接和保护整个基础设施的方式。 ...