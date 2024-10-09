构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...
2025-09-21
Cloudflare 迎来成立 15 周年。我们喜欢通过推出回馈互联网的新产品来庆祝我们的生日。但我们也在深入思考互联网发生的变化。...
2025-08-11
您要求简单明了。我们听取了建议。隆重推出 Externa 和 Interna，这两个用例驱动的全新工具包，旨在简化连接和保护整个基础设施的方式。...
2024年9月27日
在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...
2024年9月25日
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
2024年9月24日
Cloudflare Terraform 提供者过去是手动维护的。借助我们现有的 OpenAPI 代码生成管道，我们现在可以自动生成提供者，以更好地覆盖端点和属性，在新产品发布时更快更新，新增了一个新的 API 文档网站。请继续阅读，了解我们是如何做到的。...
2024年8月06日
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...
2024年6月20日
使用 Stream 的最新功能，用户现在只需单击一下即可轻松生成视频字幕：AI 生成的点播视频和直播录制字幕...
2024年5月30日
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024年4月12日
Cloudflare 即将推出 Foundation DNS，这是一款全新的企业级权威性 DNS 产品。作为 Cloudflare 新的企业级权威性 DNS 产品，Foundation DNS 旨在提高权威性 DNS 服务的可靠性、安全性、灵活性，以及增强其分析功能...
2024年4月08日
Developer Week 2024 年正式落下帷幕。让我们快速回顾一下过去一周已发布的公告与深入的技术探讨...
2024年4月05日
Browser Rendering API 现已向所有付费 Workers 客户提供，并改进了会话管理功能...
2024年4月03日
我们欣然公布 Cloudflare R2 的三项新功能：事件通知、支持从 Google Cloud Storage 迁移，以 及低频访问存储层...
2024年3月31日
2024 年度 Developer Week 即将拉开帷幕，特此欢迎您参加这一周的活动，并简要预告一下我们的安排，以及我们对自己平台的未来有何思考...
2024年3月20日
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2024年3月08日
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年3月06日
Express Cloudflare Network Interconnect 让您可以快速、轻松地将网络连接到 Cloudflare。现在，客户可以直接从 Cloudflare 仪表板订购 Express CNI，并且 3 分钟内即可使用。Express CNI 还简化了设置 Magic Transit 和 Magic WAN 的流程...