Cloudflare Radar 2025 年度回顾：AI 崛起、后量子技术以及破纪录的 DDoS 攻击
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...继续阅读 »
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...继续阅读 »
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...
2024-12-09
Cloudflare Radar 2024 年度回顾是我们第五次对一年中全球和国家/地区层面的互联网趋势与流量模式的年度回顾。...
2024-12-09
根据 Cloudflare 的排名，2024 年流行的互联网服务格局凸显了生成式 AI 的崛起、电子商务的转变以及 Google 和 Facebook 等平台的持续主导地位...
2023-12-12
2023 年 Cloudflare Radar 年度回顾是我们根据 Cloudflare 网络的数据，对全年在全球和国家/地区层面观察到的各种流量、连接性和速度指标的互联网趋势和模式进行的第四次年度回顾...