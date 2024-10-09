ChatGPT 的竞争对手 - 快手悄然崛起：2025 年顶级互联网服务

2025-12-15

随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。 ...