提高后量子加密采用、加密消息和路由安全的透明度
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...继续阅读 »
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...继续阅读 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升级，通过验证网络流量选择的路径，有助于防止路由泄露。Cloudflare Radar 的新增功能让用户可以轻松跟踪其采用情况。...
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...