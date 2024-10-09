将隐私代理的双花延迟从 40 ms 降低至 1 ms 以下
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...继续阅读 »
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...继续阅读 »
2024-01-04
在这篇文章中，我们将探讨 Privacy Pass 协议的最新变化。我们还很高兴地推出 Privacy Pass 协议最新 IETF 草案的公开实施，其中包括一组可用于实施 Privacy Pass 源站、发行者和证明者的开源模板...
2019-10-28
在Cloudflare，我们致力于支持和开发新的隐私保护技术，使所有互联网用户受益。在2017年11月，我们宣布了对Privacy Pass协议的服务器端支持，这是我们与学术界合作开发的一项工作。简单地说，Privacy Pass允许客户提供信任证明，而无需透露提供信任的时间和地点。该协议的目的是让任何人都可以证明自己受到服务器的信任，而该服务器无法通过分配好的信任来跟踪用户。...
2018-09-20
两年前的这个星期，Cloudflare引入了机会性加密技术，该功能为那些还没有转变为HTTPS的网站提供了额外的安全和性能优势。事实上，在过去，一些网站只使用HTTP ---是不是很奇怪？这里的“机会性”意味着服务器通过HTTP Alternative Service请求头宣告了对HTTP / 2的支持，希望任何识别该协议的浏览器都可以在后续的域请求中利用这些优势。...