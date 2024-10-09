支持最新版本的Privacy Pass协议

2019-10-28

在Cloudflare，我们致力于支持和开发新的隐私保护技术，使所有互联网用户受益。在2017年11月，我们宣布了对Privacy Pass协议的服务器端支持，这是我们与学术界合作开发的一项工作。简单地说，Privacy Pass允许客户提供信任证明，而无需透露提供信任的时间和地点。该协议的目的是让任何人都可以证明自己受到服务器的信任，而该服务器无法通过分配好的信任来跟踪用户。 ...