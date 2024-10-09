Cloud CNI 将您的云私密地连接到 Cloudflare
2023-01-13
使用 Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud 和 Amazon Web Services 的客户现在可以从他们的私有云实例直接连接到 Cloudflare...继续阅读 »
2023-01-13
使用 Google Cloud Platform、Azure、Oracle Cloud、IBM Cloud 和 Amazon Web Services 的客户现在可以从他们的私有云实例直接连接到 Cloudflare...继续阅读 »
2023-01-13
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2023-01-13
使用 Gateway DNS，为适用于托管服务提供商的 Cloudflare Zero Trust 添加新功能...
2023-01-13
今天隆重宣布一项全新集成，旨在让 IT 团队能够使用更少的工具完成更多工作，并实现新的用例。只有采用 Cloudflare “服务无处不在”架构，这些用例才成为可能...
2023-01-13
China Express 是一套连接与性能产品，旨在为中国用户提高应用程序性能...
2023年1月13日
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...
2023年1月12日
现在，Cloudflare Access 和 Gateway 均支持跨域身份管理系统 (SCIM) 协议...
2023年1月12日
Cloudflare CASB 为 Salesforce 和 Box 新增了两项新的 SaaS 集成...
2023年1月12日
客户现在可以将 O365 域载入 Area 1，为部署方法增加更多灵活选项...
2023年1月12日
考虑多个解决方案拼凑在一起给 CIO 带来的复杂性，我们正在扩大与 Microsoft 的合作，以打造最好的 Zero Trust 解决方案之一...
2023年1月11日
对于偶然最终进入收件箱并可能被点击的链接而言，Email Link Isolation(电子邮件隔离)是一张安全网。这一额外保护使 Cloudflare Area 1 成为防止网络钓鱼攻击领域最全面的电子邮件解决方案...
2023年1月11日
Cloudflare CASB 与 DLP 如何协同保护静态敏感数据...
2023年1月11日
客户可以利用电子邮件安全和 Cloudflare One 的强大功能，以防企业网络数据丢失...
2023年1月10日
本周，我们隆重推出“授权服务交付合作伙伴(ASDP)认证计划”，旨在对希望通过 Cloudflare One 交付服务的合作伙伴进行资格验证...
2023年1月10日
凭借 Magic WAN 连接器，Cloudflare 让网络连接更简便：因为您可以在任何物理网络或云网络中安装这个轻量级软件包，用于自动连接、引导和调整 IP 流量...
2023年1月10日
如今，超过 10,000 家组织信任并选用 Cloudflare One 来连接和保护其用户、设备、应用程序和数据。在 CIO Week 期间，我们与某些最大型的企业客户的领导者展开交流对话，以便更好地了解他们为什么选择了 Cloudflare...
2023年1月09日
使用数字体验监测，我们已开始构建您所需要的工具，以便快速找到犹如“大海一针”的东西，并解决与性能和连接相关的问题...
2023年1月09日
Cloudflare 的 Zero Trust 体验速度比 Zscaler 快 38-55%。本文介绍为何如此，以及我们如何发现这一点。...
2023年1月08日
今天标志着 CIO Week 的开始，让我们庆祝您和您的团队每天完成的工作。本周期间，我们将展示一系列功能、故事和工具，供您继续实现自己的使命，同时改善用户和管理员的体验...
2021年12月11日
构建企业网络很难。我们想要支持 IT 团队专注于探索和部署顶尖技术，让员工更开心、更富有成效 — 而不用琢磨如何在分部办公大楼三楼增加 100 Mbps 的容量...