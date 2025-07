Il Chief Zero Trust Officer: un nuovo ruolo per una nuova era della sicurezza informatica

2023-02-21

L'implementazione di Zero Trust può essere impegnativa e i lavori potrebbero bloccarsi. Il Chief Zero Trust Officer (CZTO) è un nuovo ruolo di leadership che prevediamo diventerà sempre più comune nelle grandi organizzazioni. La necessità di un Chief Zero Trust Officer (CZTO) è dettata dalla ...