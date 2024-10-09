隆重推出 Speed Brain：将网页加载速度提高 45%

2024-09-25

我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。 ...