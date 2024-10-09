提高后量子加密采用、加密消息和路由安全的透明度
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...继续阅读 »
2026-02-27
Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...继续阅读 »
2025-09-24
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025-03-17
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...
2024-09-25
我们很高兴地宣布一个速度上的最新飞跃 —— Speed Brain 。 Speed Brain 使用 Speculation Rules API 来为用户的下一次可能的导航预取内容。目标是在用户导航到网页之前将网页下载到浏览器，从而实现页面的即时加载。...
2024-09-05
Cloudflare 开始提供在我们的全球网络上观察到的连接篡改行为。...