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2021年3月18日

Cloudflare DDoS 防护深入剖析

今天，我很高兴能谈一下我们的自主 DDoS (分布式拒绝服务（DDoS）) 防护系统。这个系统已部署到 Cloudflare 全球所有 200 多个数据中心，正在积极保护我们的所有客户，防御 3-7 层 （OSI 模型）上的 DDoS 攻击，无需人工干预。作为我们不计量 DDoS 防护承诺的一部分，我们不会因为客户受到 DDoS 攻击而增加对客户的收费。...

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