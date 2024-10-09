沙箱安全：Cloudflare Workers 的安全加固
2025-09-25
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...继续阅读 »
2025-09-25
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...继续阅读 »
2025-02-14
Linux 内核可能产生挂起任务警告。搜索互联网和内核文档，您可以找到一个简短的解释，即进程卡在不可中断状态。...
2023-01-31
在 6.1.6 之前的 Linux 内核中，流量控制子系统中的一个空指针解引用 bug 允许非特权用户通过用“tc qdisc”和“tc class”命令设置的精心设计的流量控制配置触发拒绝服务(系统崩溃)...
2023-01-16
Linux 内核的虚拟以太网驱动程序中一个竞态条件造成偶尔的数据包内容损坏，进而导致我们的一个 DDoS 缓解系统出现不必要的丢包。本文介绍了我们排查这一复杂问题的思考过程和使用的技术...
2022-11-28
许多泄漏事件的发生是源于软件缺陷和安全漏洞。本文我们将学习 Linux 内核如何帮助保护加密密钥抵御这类潜在安全漏洞：内存访问违规...
2022年7月26日
在这篇博客文章中，我准备谈一谈自己钻研 Linux 网络堆栈的过程，在这期间，我认真学习了 TCP 连接接收端的内存和窗口管理...
2022年6月29日
使用 LSM BPF，开发人员能够在无需配置或加载内核模块的情况下编写精细策略。LSM BPF 程序会在加载时进行验证，然后在调用路径中到达 LSM hook 时执行...
2021年3月18日
今天，我很高兴能谈一下我们的自主 DDoS (分布式拒绝服务（DDoS）) 防护系统。这个系统已部署到 Cloudflare 全球所有 200 多个数据中心，正在积极保护我们的所有客户，防御 3-7 层 （OSI 模型）上的 DDoS 攻击，无需人工干预。作为我们不计量 DDoS 防护承诺的一部分，我们不会因为客户受到 DDoS 攻击而增加对客户的收费。...
2019年5月18日
最近，在布拉格Linux网络会议Netdev 0x13上，我做了一个简短的演讲，题目是“Cloudflare上的Linux”。演讲最后主要是关于BPF（柏克莱封包过滤器）的。似乎，不管问题是什么——BPF都是答案。...
2018年4月12日
今天，我们将介绍Spectrum：一个可为任意基于TCP的协议提供DDoS保护、负载均衡和内容加速的Cloudflare新特性。...