Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！ ...

我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。 ...

面对大规模数据摄取的挑战，Cloudflare 的商业智能团队构建了一个名为 Jetflow 的新框架。 ...

继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。 ...