15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-26
我们正式宣布对应用程序性能套件进行两项增强：它们将展示全球用户眼中的网站表现，并让您能够一键提升网站速度——这些功能现已在 Cloudflare 仪表板中上线！...
2025-08-05
我们修复了“双花”检查中 40 毫秒的延迟，显着加快了我们的隐私代理服务。...
2025-04-01
继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...
2024年9月30日
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2024年2月28日
Pingora 是我们用于构建可编程和内存安全网络服务的框架，现已开源。立即开始使用 Pingora...
2023年10月25日
我们很高兴地宣布，Cache Reserve 已从测试版升级到正式版，同时还推出了几项令人兴奋的新功能。这些新功能包括将 Cache Reserve 添加到 Cloudflare 仪表板缓存概览部分显示的分析中...
2023年10月24日
今天，我们很高兴地告诉大家，Cache Rules 以及其他几个规则产品已普遍可用 (GA)。但这还不是全部——我们还为 Cache Rules 引入了新的配置选项...
2023年6月21日
在 42% 的测试场景中，Cloudflare 是最快速的安全 Web 网关，是所有此类服务提供商中速度最快的。Cloudflare 比 Zscaler 快 46%，比 Netskope 快 56%，比 Palo Alto for ZTNA 快 10%，并且在 RBI 场景下比 Zscaler 快 64%...
2022年12月30日
那么在 2022 年进行的所有这些工作组会议、规范文件和附带活动中发生了什么事情呢？Web 协议的实施者和部署者在做什么？接下来会发生什么呢...
2022年9月14日
今天，我们很高兴有机会在此介绍 Pingora，这是我们使用 Rust 在内部构建的新 HTTP 代理，平均每天处理超过 1 万亿个请求...
2022年8月02日
今天，我们很高兴地宣布为我们的负载平衡器推出大家盼望已久的功能 – 加权池...
2021年2月18日
几年前，我们发布了 Argo 来帮助提高互联网的速度和效率。Argo 会观察网络状况，寻找互联网上最适合源服务器请求的最佳路由，以免传输过程中遭遇拥塞。...
2020年9月29日
我们 Cloudflare 有许多人都痴迷于加快网站速度的方法。不过，提高性能的首要步骤是衡量性能。去年，我们推出了“浏览器洞察力”，，以帮助客户从最终用户的角度衡量网络性能。...
2020年7月01日
Cloudflare 的 应用程序防火墙 (WAF) 可以防止针对 Web 应用程序漏洞的恶意攻击。它不断更新以提供针对最新威胁的全面覆盖，同时确保低误报率。...
2020年5月26日
许多人被迫居家办公，消费者 ISP 的负载随之变重。您可能会问自己：我的 ISP 在流量变大时表现如何？今天，我们向普通大众推出 speed.cloudflare.com，为您提供富有意义的见解来帮助您准确了解网络运行情况。...