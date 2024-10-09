八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。 ...

2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。 ...

2025 年第二季度期间，我们在世界各地观察到由政府指令的关停、停电、电缆损坏、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。 ...

2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。 ...

与中断频率较高的第三季度相比，第四季度的互联网中断明显减少了。 ...