我们对 1.1.1.1 公共 DNS 解析器隐私保护的持续承诺
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...
2025-07-22
2025 年第二季度期间，我们在世界各地观察到由政府指令的关停、停电、电缆损坏、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
2025-04-22
2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
2025-01-28
与中断频率较高的第三季度相比，第四季度的互联网中断明显减少了。...
2024年10月29日
2024 年第三季度尤其活跃，发生了多起重大的互联网中断事件。根本原因包括政府指示的关闭、停电、飓风破坏、陆地和海底电缆被切断、军事行动等等。...
2024年9月05日
Cloudflare 开始提供在我们的全球网络上观察到的连接篡改行为。...
2024年7月16日
政府指示的关闭和电缆中断都是 2024 年第二季度互联网中断的重要原因。本篇博客文章将探讨这些中断事件，以及因停电、维护、技术问题、军事行动和未知原因造成的其他中断...