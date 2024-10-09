我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！ ...

现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性 ...