传统加密技术正面临威胁。使用 Cloudflare Zero Trust 升级到后量子加密
2025-03-17
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...继续阅读 »
2025-03-17
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...继续阅读 »
2024-03-20
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2023-09-08
我们非常高兴地宣布，我们的负载平衡解决方案又添新成员，它就是与 Zero Trust 深度集成的本地流量管理 (LTM)！...
2023-01-13
现在，Zero Trust 管理员可以使用熟悉的调试工具（即众所周知且钟爱的工具，例如 ping、traceroute 和 MTR）来测试与在其 Tunnel 后面运行的专用网络目的地的连接性...
2022-06-22
轻松了解谁在访问私有网络中的什么内容。隆重推出 Private Network Discovery...
2022年3月25日
今天我们隆重宣布推出一个新的解决方案，可以直接从 Zero Trust 仪表板上远程创建、部署和管理隧道及其配置。利用这个新方案，我们的客户只需 15 分钟甚至更短时间即可为员工提供 Zero Trust 网络访问...
2021年12月08日
今天，我们很高兴地发表一篇由来自托管安全服务提供商 Kudelski Security 的朋友们撰写的博客文章。几周以前，Kudelski Security 的首席云和安全工程师 Romain Aviolat 向我们的 Zero Trust 团队提出了一个独特的解决方案，解决了一个由 Cloudflare 的...
2021年12月08日
2020 年末，经 Cloudflare 授权的组织开始在我们的网络上构建私有网络。他们在服务器端使用 Cloudflare Tunnel，并在客户端使用 Cloudflare WARP，以此消除对传统 VPN 的需求。时至今日，已有数千家组织与我们一起踏上了这段旅程—弃用了传统的 VPN 集中...
2019年6月02日
你想在Cloudflare的大厅里开始一场激烈的争论吗，那就试着把我们描述成一个“CDN”吧。CDN通常不提供负载平衡，它们不允许部署无服务器的应用程序，当然它们也不会安装到您的手机上。这种混乱的代价之一是，许多人没有意识到Cloudflare可以为那些希望在多个公共云中操作，或者希望同时在云和自己的硬件上操作的人所做的一切。...