修复新的 DNSSEC 资源耗尽漏洞
2024-02-29
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...继续阅读 »
2024-02-29
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...继续阅读 »
2023-07-11
亚太地区的用户由于 .com 和 .net 的 TLD 域名服务器的源 DNS 解析失败而出现连接错误...
2020-04-17
许久以来，人们已经接受 BGP 泄漏与劫持是互联网不可避免的一个部分。我们依靠 TLS 和 DNSSEC 等上层保护来确保数据包传送不受篡改，但路由被劫持常常导致 IP 地址不可达，致使互联网服务中断。...
2018-09-17
今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。...