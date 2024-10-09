Cloudflare进入“星际”（InterPlanetary）- Cloudflare的IPFS网关介绍

2018-09-17

今天，我们很高兴能够介绍Cloudflare的IPFS网关，这是一种从InterPlanetary文件系统（IPFS）访问内容的简便方法，不需要在您的计算机上安装和运行任何特殊软件就可以访问内容。我们希望我们在cloudflare-ipfs.com上托管的网关能够为许多新的可靠性和安全性高的Web应用程序服务。IPFS网关是第一个作为我们分布式Web网关项目的一部分而发布的产品，它是我们为新的分布式Web技术所作出的所有努力的成果。 ...