Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...

电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。 ...

我们已升级 Cloudflare One，通过在 Cloudflare IPsec 产品中实施最新的关于混合型 ML-KEM 的 IETF 草案，支持后量子加密。这会将后量子加密扩展到所有主要的 Cloudflare One 入口和出口。 ...

Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。 ...