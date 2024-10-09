保护所有人的专用网络：用户、节点、智能体、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2026-03-03
电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。...
2026-02-23
我们已升级 Cloudflare One，通过在 Cloudflare IPsec 产品中实施最新的关于混合型 ML-KEM 的 IETF 草案，支持后量子加密。这会将后量子加密扩展到所有主要的 Cloudflare One 入口和出口。...
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025年8月26日
Cloudflare 将在其应用程序库中为生成式 AI 应用提供置信度评分，使客户能够评估员工使用影子 IT 带来的风险。 ...
2025年8月26日
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...
2025年3月21日
使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。...
2025年3月21日
Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。...
2025年3月21日
Cloudflare 的数据丢失防护利用基于 Cloudflare 开发人员平台的自我改进型 AI 算法减少误报。...
2025年3月20日
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年3月20日
今天，我们很高兴推出针对专用主机名和 IP 地址定义应用的支持，以及可重复使用的访问策略。 ...
2024年9月24日
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...
2024年8月16日
从美国大选和地缘政治冲突，到企业蒙受数千万美元的损失，网络钓鱼仍然是导致网络损害的根本原因。了解为什么说部署全面的解决方案是得到保护的最佳方式。...
2024年5月30日
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024年5月07日
Cloudflare for Unified Risk Posture 是基於我們全球網路構建的一套新的網路安全風險管理功能，可以幫助企業在不斷擴大的攻擊面中實現自動化和動態的風險狀態實施...
2024年4月18日
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年3月06日
由于检测到 Ivanti Connect Secure 和 Policy Secure 漏洞，美国网络安全和基础设施安全局 (CISA) 近期发布了一项紧急指令。在这篇博客中，我们将讨论利用这些漏洞的威胁行为者策略...
2024年2月07日
今天，我们的 SASE 平台 —— Cloudflare One —— 隆重推出一系列更新，进一步实现了单一供应商 SASE 架构的承诺...