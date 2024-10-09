构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...
2026-03-24
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 现已在 Workers AI 上推出，助您在 Cloudflare 开发人员平台上全方位支持智能体。了解我们如何优化推理栈，降低内部智能体用例的推理成本。 ...
2026年2月20日
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...
2025年3月21日
Cloudflare 的数据丢失防护利用基于 Cloudflare 开发人员平台的自我改进型 AI 算法减少误报。...
2025年3月20日
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年2月04日
今天，我们将在 Cloudflare Radar 上推出新的专用“AI 见解”页面，其中包含了这张图表，并在此基础上添加了其他指标。...
2024年9月30日
总结 2024 年生日周期间发布的所有重大公告。...
2024年6月20日
使用 Stream 的最新功能，用户现在只需单击一下即可轻松生成视频字幕：AI 生成的点播视频和直播录制字幕...
2024年5月22日
AI Gateway 是一个 AI 操作平台，可为您的 AI 应用程序提供速度、可靠性和可观察性。只需一行代码，您就可以解锁强大的功能，包括速率限制、自定义缓存、实时日志和跨多个提供商的聚合分析...
2024年4月02日
今天，我们欣然发布包括 Workers AI、Cloudflare 的推理平台进入 GA 阶段以及支持使用 LoRA 对模型进行微调，并支持从 HuggingFace 进行一键部署等一系列消息。 Cloudflare Workers 现已支持 Python 编程语言及更多功能...
2024年4月02日
Workers AI 现在支持使用 LoRA 对模型进行微调。但是，LoRA 的定义及其工作原理是什么呢？在这篇文章中，我们将探讨模型微调、LoRA 甚至是一些数学原理，分享 LoRA 底层工作原理的详细信息...
2024年3月14日
Workers AI 和 AI Gateway 团队最近与本古里安大学的安全研究人员密切合作，通过我们的公共漏洞悬赏计划提交了一份研究报告。通过这个流程，我们发现并完全修补了一个可能会影响所有大型语言模型 (LLM) 提供商的漏洞。以下是完整的内容...
2024年3月04日
宣布推出用于安全性分析的 AI 助理。现在能够比以往更轻松地获得有关 Web 安全的强大洞察。使用新的集成式自然语言查询界面探索安全性分析...
2024年2月28日
2024 年 2 月 6 日，我们宣布将 8 个新模型添加到我们的目录中，用于文本生成、分类和代码生成用例。今天，我们又带来了十七个 (17!) 模型，专注于使用 Workers AI 实现新类型的任务和用例...
2024年2月06日
现在，Workers AI 变得更大更好，拥有 8 个新模型和改进的模型性能...