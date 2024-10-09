电缆切断、暴风雨和 DNS 攻击：2025 年第四季度互联网中断事件概述
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...继续阅读 »
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...继续阅读 »
2025-07-22
2025 年第二季度期间，我们在世界各地观察到由政府指令的关停、停电、电缆损坏、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
2025-04-22
2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
2025-01-28
与中断频率较高的第三季度相比，第四季度的互联网中断明显减少了。...
2024-10-29
2024 年第三季度尤其活跃，发生了多起重大的互联网中断事件。根本原因包括政府指示的关闭、停电、飓风破坏、陆地和海底电缆被切断、军事行动等等。...