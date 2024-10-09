向所有Cloudflare客户免费提供CSAM扫描工具

2019-12-18

两周前，我们写了关于Cloudflare处理儿童性虐待材料（CSAM）的方法。在2010年，我们向公共推出服务的几个月内，我们首次与美国国家失踪与受虐儿童中心（NCMEC）合作，NCMEC是一家总部位于美国的组织，是消除这种可憎内容的信息交流中心。 ...