通往更安全互联网的更简单路径：我们对 CSAM 扫描工具进行了更新
2025-09-24
Cloudflare 已进一步简化程序，让所有客户都能更轻松启用我们免费的儿童安全工具。...继续阅读 »
2025-09-24
Cloudflare 已进一步简化程序，让所有客户都能更轻松启用我们免费的儿童安全工具。...继续阅读 »
2022-09-03
我们已经屏蔽对 Kiwifarms 的访问。对于任何使用 Cloudflare 服务的 Kiwifarms 网站，访问者都会看到一个 Cloudflare 拦截页面，其中附有到本帖的链接。...
2022-08-31
Cloudflare 创立于近 12 年前。自创立以来，我们的服务集复杂程度已大幅提高。鉴于这种复杂性，针对不同 Cloudflare 功能，我们制定了处理滥用的政策。...
2019-12-18
两周前，我们写了关于Cloudflare处理儿童性虐待材料（CSAM）的方法。在2010年，我们向公共推出服务的几个月内，我们首次与美国国家失踪与受虐儿童中心（NCMEC）合作，NCMEC是一家总部位于美国的组织，是消除这种可憎内容的信息交流中心。...
2019-02-27
在昨天的一篇博客文章中，我们介绍了在面对就使用我们服务的网站的内容提出的大量不同要求时，我们所依赖的原则...