使用 Cache Reserve，减少源站负载，节省云出口费用，并最大限度提高缓存命中率

2022-11-15

今天，我们非常激动地宣布，Cache Reserve 正式进入公开测试阶段——用户无需再苦苦等待，现在即可对其进行测试，并将其集成至内容交付策略中 ...