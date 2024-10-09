我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。 ...

ASPA 是 BGP 的加密升级，通过验证网络流量选择的路径，有助于防止路由泄露。Cloudflare Radar 的新增功能让用户可以轻松跟踪其采用情况。 ...

Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。 ...

使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。 ...

Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。 ...