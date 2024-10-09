互联网上最常见的用户界面是什么？重新设计 Turnstile 与质询页面
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2026-02-27
我们每天处理 76 亿次质询。以下将介绍我们如何运用研究成果、AAA 级无障碍标准以及统一的信息架构，重新设计互联网上最常见的用户界面。...继续阅读 »
2026-02-27
ASPA 是 BGP 的加密升级，通过验证网络流量选择的路径，有助于防止路由泄露。Cloudflare Radar 的新增功能让用户可以轻松跟踪其采用情况。...
2025-03-24
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
2025-03-21
使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。...
2025-03-21
Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。...
2025年3月21日
Cloudflare 的数据丢失防护利用基于 Cloudflare 开发人员平台的自我改进型 AI 算法减少误报。...
2025年3月20日
Forrester Research 在其《Forrester Wave™：2025 年第一季度 Web 应用防火墙解决方案》报告中，将 Cloudflare 评为领导者。...
2025年3月20日
今天，我们很高兴推出针对专用主机名和 IP 地址定义应用的支持，以及可重复使用的访问策略。 ...
2025年3月19日
通过 Cloudflare for AI，开发人员、安全团队和内容创作者可以利用 Cloudflare 的网络和工具组合，保护、监控并使 AI 应用具有韧性且使用安全。...
2025年3月18日
通过我们的全新威胁事件平台获得实时洞察。该工具为您的网络安全防御提供可操作的情报，帮助企业及时预防攻击并保护关键资产。...
2025年3月18日
在 Security Week 2025 期间，我们将在 Cloudflare Radar 中添加几张新的 DDoS 攻击图表、关于凭据泄露趋势的新见解，以及一个新的机器人页面。 ...
2025年3月18日
Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...
2025年3月17日
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...
2025年3月16日
在接下来的一周内，我们将讨论网络安全的最新趋势，宣布新产品和合作伙伴关系，并展示 Cloudflare 的最新技术。欢迎来到 Security Week 2025！...
2024年3月11日
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...
2024年3月08日
借助 Security Analytics + Log Explorer 的综合功能，安全团队可以在 Cloudflare 中本地分析、调查和监控安全攻击，无需将日志转发给第三方 SIEM，从而缩短解决时间并降低客户的总体拥有成本...
2024年3月08日
Cloudflare Radar上新的电子邮件安全部分提供对以下方面的见解：在恶意电子邮件中发现的威胁、垃圾邮件和恶意电子邮件的来源以及旨在防止滥用电子邮件的技术的最新趋势...
2024年3月08日
这篇博文将介绍 LavaRand 中新增的“混沌”源，以及在下一个应用中如何利用这些混沌源...
2024年3月07日
2024 年，预计将有 80 余国迎来选举，这直接覆盖全球近 42 亿人口。Cloudflare 已准备好通过提供安全可靠、性能卓越的工具为参与选举的候选人提供支持，协助推动民主进程...
2024年3月07日
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...