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DNS

Cloudflare 与互联网服务提供商和网络设备提供商携手合作，为数百万家庭提供更安全的浏览体验

2024-09-24

生日周1.1.1.1隐私DNS安全合作伙伴网络服务

Cloudflare 正在通过与 ISP 和网络提供商合作，扩展我们的公共 DNS 解析器的使用范围，以直接向广大家庭用户提供更安全的浏览体验。欢迎加入我们，在 1.1.1.1 for Families 支持下，只需点击一下按钮，就能保护每一个互联网用户免受不安全内容的侵害。...

更多帖子

2020年8月20日

橙色云与次要 DNS

在传统意义上，次要 DNS 服务器充当主要权威性 DNS 服务器的备份。主要服务器上的记录发生更改时，将进行区域传送使次要 DNS 服务器与主服务器保持同步。然后，次要服务器可以像主要服务器一样提供记录，但是只能由主要服务器进行更改，次要服务器则不行。...

DNS
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Proxying

2020年7月30日

在 Cloudflare 自带 IP（BYOIP)

今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...

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