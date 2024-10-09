八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。 ...

随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。 ...

Cloudflare 正在通过与 ISP 和网络提供商合作，扩展我们的公共 DNS 解析器的使用范围，以直接向广大家庭用户提供更安全的浏览体验。欢迎加入我们，在 1.1.1.1 for Families 支持下，只需点击一下按钮，就能保护每一个互联网用户免受不安全内容的侵害。 ...

Cloudflare 即将推出 Foundation DNS，这是一款全新的企业级权威性 DNS 产品。作为 Cloudflare 新的企业级权威性 DNS 产品，Foundation DNS 旨在提高权威性 DNS 服务的可靠性、安全性、灵活性，以及增强其分析功能 ...

我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击 ...

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