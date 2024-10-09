我们对 1.1.1.1 公共 DNS 解析器隐私保护的持续承诺
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...
2024-04-12
Cloudflare 即将推出 Foundation DNS，这是一款全新的企业级权威性 DNS 产品。作为 Cloudflare 新的企业级权威性 DNS 产品，Foundation DNS 旨在提高权威性 DNS 服务的可靠性、安全性、灵活性，以及增强其分析功能...
2024-03-07
我们很自豪地推出 Advanced DNS Protection 系统，这款强大的防御机制旨在抵御日趋复杂的基于 DNS 的 DDoS 攻击...
2024年2月29日
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...
2024年1月09日
欢迎阅读 Cloudflare 的第十六版 DDoS 威胁趋势报告。本版涵盖了 2023 年第四季度及全年的 DDoS 趋势和关键发现，包括对全年主要趋势的回顾...
2023年12月14日
在过去的十年中，客户端的 IPv6 采用率从不到 1% 上升到了 30% 至 40% 左右（具体取决于报告方），但还有等式的另一端：服务器端...
2023年9月04日
在本博客中，我们将对“连接合并”进行更深入的探讨，并特别关注大规模的管理问题...
2023年7月11日
亚太地区的用户由于 .com 和 .net 的 TLD 域名服务器的源 DNS 解析失败而出现连接错误...
2023年2月28日
介绍驱动 1.1.1.1 和另外几种产品的全新 DNS 平台...
2022年12月21日
今天，我们发布了 DNS 记录注释和标记，让您能够更容易跟踪和管理域名的 DNS 记录...
2022年12月15日
Cloudflare 正在参与 AS112 项目，成为针对 RFC 1918 地址、动态 DNS 更新和其他模糊地址的反向查找 (PTR) 查询的松散协调、分布式接收器的运营商...
2022年5月25日
我们如何重新设计 DNS 管道，以显著提高所有区域的 DNS 传播速度...
2021年12月08日
今天，我们宣布 Foundation DNS，Cloudflare 的全新高级 DNS 产品，提供无以伦比的可靠性和卓越的性能，能满足 IT 基础设施团队最复杂的需求。...
2021年11月13日
本周初，Cloudflare 自动检测并缓解了一次峰值接近 2 Tbps 的 DDoS 攻击，这是我们迄今为止看到的最大攻击...
2021年10月04日
今天的 UTC 时间 15:51，我们打开一个标题为 “Facebook DNS 查询返回 SERVFAIL”的内部事件，因为我们担心自己的 DNS 解析服务 1.1.1.1 出了问题。但当我们准备在公共状态页发布信息时，我们意识到还有更严重的事情在发生。...
2021年9月27日
今天，我们推出了一个新的工具来对付电子邮件欺骗和网络钓鱼，并改善电子邮件的发送情况：全新电子邮件安全 DNS 向导可用于创建 DNS 记录，...
2020年8月20日
在传统意义上，次要 DNS 服务器充当主要权威性 DNS 服务器的备份。主要服务器上的记录发生更改时，将进行区域传送使次要 DNS 服务器与主服务器保持同步。然后，次要服务器可以像主要服务器一样提供记录，但是只能由主要服务器进行更改，次要服务器则不行。...
2020年7月30日
今天，我们很高兴宣布，我们的所有第 7 层产品以及 Spectrum 和 Magic Transit 服务中将全面可用自带IP（BYOIP）。配置 BYOIP 后，Cloudflare 边缘将公告客户自己的 IP 前缀，并且这些前缀可用于我们的第 7 层服务、Spectrum 或 Magic Transit。...