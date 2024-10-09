合作加速全栈开发：直接从 Workers 部署 PlanetScale 数据库
2025-09-25
我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...继续阅读 »
2025-09-25
我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...继续阅读 »
2024-04-01
D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求...
2023-09-28
Hyperdrive 让 Cloudflare Workers 快速访问您的现有数据库，无论它们位于何处，都能获得优越性能...
2023-09-27
我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持...
2023年9月27日
Vectorize 是我们全新推出的矢量数据库产品，旨在让您完全在 Cloudflare 的全球网络上构建 AI 加持的全栈应用程序；现已可用...
2023年5月16日
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持在 Workers 上无缝连接您选择的数据库。 ...
2023年5月16日
Smart Placement 会自动将工作负载放置在最适当的位置，可最大限度地缩短延迟并加快应用程序运行速度！...
2022年11月16日
在我们继续为 D1 生产做准备的过程中，我们必须停下来倾听反馈，才能称得上是“Cloudflare 模式”。现在，我们推出了 D1 公开 α 测试！ ...