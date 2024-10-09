我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...

D1——Cloudflare 的 SQL 数据库——现已正式发布。增加对 10 GB 数据库、数据导出和增强查询调试的支持，使开发人员能够利用 D1 构建生产就绪的应用程序，以满足其对关系型 SQL 数据库的全部需求 ...

Hyperdrive 让 Cloudflare Workers 快速访问您的现有数据库，无论它们位于何处，都能获得优越性能 ...

D1 现在处于公测阶段，主旋律是“规模”：每数据库的存储限制更高，并且能够创建更多数据库，我们正在解锁开发人员在 D1 上构建生产规模应用程序的能力 ...

我们很高兴推出 Workers AI，它是一个 AI 推理即服务平台，使开发人员只需输入几行代码就可以运行 AI 模型，所有这一切都由我们的 GPU 全球网络提供支持 ...