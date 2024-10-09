构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
2026-04-13
我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes 为 AI 智能体提供了一个持久、隔离的环境：一台真实的计算机，具有 shell、文件系统和后台进程，可以按需启动并能从上次中断处恢复。...
2026年4月12日
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026年3月24日
我们即将推出 Dynamic Workers，让您能够在安全的轻量级沙箱隔离环境中执行 AI 生成的代码。这种方法比传统容器快 100 倍，支持 AI 智能体沙箱执行实现毫秒级启动。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 现已在 Workers AI 上推出，助您在 Cloudflare 开发人员平台上全方位支持智能体。了解我们如何优化推理栈，降低内部智能体用例的推理成本。 ...
2026年2月20日
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...
2026年2月12日
在线内容的发现方式正在发生转变，从传统的搜索引擎转向需要从为真人用户构建的 Web 中获取结构化数据。如今不能只考虑真人访客，更要开始将智能体视为同等重要的用户。Markdown for Agents 会自动将从我们的网络请求的任何 HTML 页面转换为 Markdown 格式。...
2026年1月27日
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...
2025年9月29日
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025年9月25日
今天推出的 Cloudflare 数据平台是一套完全托管的产品套件，用于提取、转换、存储和查询分析数据，基于 Apache Iceberg 和 R2 存储构建。...
2025年9月22日
Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。...
2025年9月22日
Workers Launchpad 计划为在 Cloudflare 网络上进行构建的创始人提供资源和指导。了解更多关于往期小组、Launchpad 校友的现状以及参与者的信息。 ...
2025年8月24日
我们正见证 AI 从根本上改变各行各业的工作方式。客户支持智能体能够响应的工单数量是过去的十倍。软件工程师负责审查 AI 生成的代码，而非...
2025年8月20日
用于 Images 的 AI 人脸裁剪会自动裁剪图像中人脸周围的区域。以下介绍我们如何在 Workers AI 上构建此功能以扩展以正式发布。...
2025年8月18日
隆重推出浏览器开发人员计划：Cloudflare 的新协作计划，旨在帮助塑造与您的浏览器无缝协作的 Cloudflare 挑战。立即加入我们！...
2025年6月18日
我们正在将 use-mcp 开源，这是一个 React 库，只需 3 行代码即可连接到任何 MCP 服务器，我们的 AI Playground 也是一个完整的聊天界面，可连接到远程 MCP 服务器。 ...
2025年6月03日
Knock 如何通过 Cloudflare 的 Agents SDK 和 Cloudflare Workers 打造具有人机交互能力的 AI 智能体。...