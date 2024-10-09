CJ Desai：我加入 Cloudflare 担任产品和工程总裁的原因
2024-10-10
我很高兴加入 Cloudflare 产品和工程团队，推动完成帮助构建更好的互联网的这项使命。...继续阅读 »
2024-10-10
我很高兴加入 Cloudflare 产品和工程团队，推动完成帮助构建更好的互联网的这项使命。...继续阅读 »
2023-03-08
热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会...
2022-12-08
很高兴向大家宣布，我从 11 月 1 日起已加入 Cloudflare，担任韩国地区经理，以帮助建设更好的互联网，并扩大 Cloudflare 在韩国日益增长的客户、合作伙伴和本地团队...
2022-11-23
Cloudflare 努力创建一个让整个团队感到安全的工作场所，以便员工全身心投入工作，从而做出最佳成绩。因此，我们非常高兴地宣布：Cloudflare 已入围《新闻周刊》（Newsweek ）和最佳实践研究所(BPI)的 2022 年度 100 家最受喜爱工作场所榜单...
2021-09-26
本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。...
2021年4月08日
我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。...
2021年1月29日
今天，我们很兴奋地宣布，Cloudflare 被人权运动 (HRC) 评为“为 LGBTQ 平等工作的最佳场所”。我们在 HRC 的 2021 年企业平等指数中获得了 100% 的满分，从而获得了这一称号。...
2020年9月27日
Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...
2020年9月27日
每年，我们都会通过为期一周的产品发布活动来庆祝 2010 年 9 月 27 日的诞辰。我们把这叫做“生日周”，但我们并不接收礼物，而是慷慨送出。今年也不例外，只不过… Cloudflare 已经 10 岁了。...
2019年9月13日
Cloudflare成立于2010年9月27日。许多伟大的创业公司都会随着时间的推移而改变。我们没有。我们有一个计划，而且从一开始就一直有目标地执行它。虽然我们仍处于起步阶段，但这个计划依然很明确：我们正在帮助建立一个更好的互联网。了解到目前为止我们所走的道路将帮助您了解我们未来的运营计划，并确定投资Cloudflare是否是一项适合您的正确抉择。...
2019年6月11日
Cloudflare在欧洲、中东和非洲（EMEA，Europe, the Middle East and Africa）的业务在过去几年取得了巨大的进展，未来看起来更加光明。一年多前，我加入了EMEA，担任销售主管，负责整个地区面向客户的活动。我为我们正在建设的东西感到鼓舞，同时也为我们的客户、合作伙伴和员工的未来感到更有动力。...