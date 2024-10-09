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Cloudflare 博客

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Cloudflare 人生

更多帖子

2021年4月08日

Jonathon Dixon：我为何加入 Cloudflare

我很高兴地宣布，我在3 月 1 日加入了 Cloudflare，成为副总裁和亚太地区（包括日本和大中华区）总经理，帮助 Cloudflare 在该地区建立和扩大不断增长的客户、合作伙伴基础和市场份额。我们目前在亚太地区的北京、新加坡、悉尼和东京设有办事处，拥有 200 多名充满热情、以客户为中心的员工。...

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2020年9月27日

Cloudflare 创始人的来信（2020）

Cloudflare 成立于 2010 年 9 月 27 日，也就是十年前的今天。从某种程度上讲，回首过去十年走过的路颇有挑战，因为我们当中许多人有了根本性的变化。十年前刚成立时，使用我们服务的网站只有数千，我们狭小的办公室设在帕洛阿尔托的一家美甲沙龙楼上，团队成员不足十人，而数据中心地点也只是一手之数。...

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更好的互联网

2019年9月13日

来自Matthew Prince和Michelle Zatlyn的一封信

Cloudflare成立于2010年9月27日。许多伟大的创业公司都会随着时间的推移而改变。我们没有。我们有一个计划，而且从一开始就一直有目标地执行它。虽然我们仍处于起步阶段，但这个计划依然很明确：我们正在帮助建立一个更好的互联网。了解到目前为止我们所走的道路将帮助您了解我们未来的运营计划，并确定投资Cloudflare是否是一项适合您的正确抉择。...

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2019年6月11日

Cloudflare的EMEA业务取得进展，展望美好未来

Cloudflare在欧洲、中东和非洲（EMEA，Europe, the Middle East and Africa）的业务在过去几年取得了巨大的进展，未来看起来更加光明。一年多前，我加入了EMEA，担任销售主管，负责整个地区面向客户的活动。我为我们正在建设的东西感到鼓舞，同时也为我们的客户、合作伙伴和员工的未来感到更有动力。...

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