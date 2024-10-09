我很高兴加入 Cloudflare 产品和工程团队，推动完成帮助构建更好的互联网的这项使命。 ...

热烈庆祝国际妇女节！2023 年的全球主题是#拥抱公正#，这是一项持续努力的一部分，旨在提高人们对“为什么平等机会不再足够”的认识。今天是一个突出女性所获成就的时刻，也是一个更好地了解情况的机会 ...

很高兴向大家宣布，我从 11 月 1 日起已加入 Cloudflare，担任韩国地区经理，以帮助建设更好的互联网，并扩大 Cloudflare 在韩国日益增长的客户、合作伙伴和本地团队 ...

Cloudflare 努力创建一个让整个团队感到安全的工作场所，以便员工全身心投入工作，从而做出最佳成绩。因此，我们非常高兴地宣布：Cloudflare 已入围《新闻周刊》（Newsweek ）和最佳实践研究所(BPI)的 2022 年度 100 家最受喜爱工作场所榜单 ...

本周，Cloudflare 迎来了周年庆。11 年前的明天，也就是 2010 年 9 月 27 日，我们成立了这家公司。自我们的第一个生日起，我们的传统做法就是利用这一周来发布创新性的新产品，作为我们回馈给互联网的礼物。 ...