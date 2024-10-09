电缆切断、暴风雨和 DNS 攻击：2025 年第四季度互联网中断事件概述
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...继续阅读 »
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...继续阅读 »
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
2025-12-15
随着 ChatGPT 有了强大的挑战者，2025 年 AI 领域的竞争變得更加激烈。Instagram 使用量上升，X 使用量下降，Shopee、Temu 和 Kwai 等平台則重塑了全球互联网使用情况。我们的 2025 年 DNS 数据显示了互联网模式的演变方式。...
2025-09-26
Cloudflare Radar 现在提供证书透明度仪表板，用于监控 TLS 证书活动，以及新的区域流量洞察，从次国家层面了解互联网趋势。...
2025-07-22
2025 年第二季度期间，我们在世界各地观察到由政府指令的关停、停电、电缆损坏、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...