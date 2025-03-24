Cloudflare 博客

使用 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit 让您的应用真正实现交互

2025-04-09

隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。 ...