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Cloudflare 博客

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内容独立日：无补偿，无 AI 爬虫！

2025-07-01

今天是内容独立日：Cloudflare 与全球大多数头部内容发布者和 AI 企业一起将默认规则改变为：除非 AI 爬虫向创作者支付内容费用，否则将被阻止。...

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内容独立日：无补偿，无 AI 爬虫！

内容爬取活动增加但引用流量下降：AI 对内容提供者的影响

2025-07-01

Pay per crawlRadar互联网流量AI机器人

Cloudflare Radar 现已显示特定 AI 模型向站点发送流量的频率占其爬取该站点频率的比率。此信息可以帮助网站所有者决定允许或阻止哪些 AI 机器人。 ...

从 Googlebot 到 GPTBot：2025 年谁在爬取您的网站

2025-07-01

Pay per crawlAIRadarAI Bots机器人

从 2024 年 5 月到 2025 年 5 月，爬虫流量增长了 18%，其中 GPTBot 增长了 305%，Googlebot 增长了 96%。...

2025 年 6 月 12 日 Cloudflare 服务中断

2025-06-12

OutagePost Mortem

2025 年 6 月 12 日，多项 Cloudflare 服务，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 仪表板，经历了一次长达 2小时28分钟的中断。...

MCP 演示日：10 家业界领先的 AI 公司如何在 Cloudflare 平台上构建 MCP 服务器

2025-05-01

AI智能体MCPCloudflare Workers开发人员开发人员平台

我们将与 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出在 Cloudflare 平台上构建的全新远程 MCP 服务器，让 Claude 用户能够管理...

Cloudflare 2025 年第一季度 DDoS 威胁形势报告：成为 2050 万次 DDoS 攻击的目标，同比增长 358%

2025-04-27

DDoS 报告DDoS勒索攻击攻击RadarMirai

DDoS 攻击呈激增趋势。在 2025 年第一季度， Cloudflare 阻止了超过 2000 万攻击 （同比激增 358%），并抵御了 5.6 Tbps 和 4.8 Bpps 的创纪录攻击。...

新年无断网：2025 年第一季度互联网中断事件摘要

2025-04-22

Radar互联网中断互联网流量消费者服务

2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...

Developer Week 2025 总结

2025-04-14

Developer Week开发人员AI

Cloudflare Developer Week 2025 已落下帷幕。让我们快速回顾一下本周发布的公告和深入技术探讨。...

初创公司聚焦：利用第 5 批构建 AI 智能体并加速创新

2025-04-11

Developer WeekWorkers Launchpad开发人员开发人员平台无服务器Cloudflare Workers

了解开发人员如何使用 Cloudflare 来扩展 AI 工作负载并简化自动化， Workers Launchpad 第四期参与者如何进行构建，以及参与第五期的初创公司...

全球虚拟私有云服务，用于在 Cloudflare Workers 上构建安全的跨云应用

2025-04-11

Developer WeekCloudflare WorkersWorkers VPC

我们隆重推出 Workers VPC：这是一个全球专用网络，让客户可以将部署在 Cloudflare Workers 上的应用连接到旧有的云基础设施。 ...

使用 Workers、Durable Objects 和 Queues 使 Super Slurper 速度提高 5 倍

2025-04-10

Developer WeekR2 Super SlurperCloudflare WorkersDurable ObjectsCloudflare Queues队列

我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。...

使用 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit 让您的应用真正实现交互

2025-04-09

Developer WeekWebRTCCloudflare Calls实时TURN 服务器

隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。...

您的前端、后端和数据库现在全部集中在一个 Cloudflare Worker 中

2025-04-08

Developer Week开发人员前端全栈普遍可用Cloudflare 页面Cloudflare WorkersMySQLHyperdrive

您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...

Cloudflare 收购 Outerbase，以扩展数据库并改善开发人员构建智能体的体验

2025-04-07

Developer WeekD1Durable Objects开发人员平台Cloudflare Workers

Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。...

Cloudflare Workflows 现已正式发布：可投入生产，持久执行

2025-04-07

Developer WeekCloudflare WorkersWorkflows开发人员平台

Workflows —— 基于 Workers 构建的持久执行引擎——现已正式发布。我们已推出全新的人机交互能力，提供更强大的扩展性和更丰富的指标。...

拼合智能体技术版图：MCP 协议、身份验证和授权以及 Durable Objects 免费计划

2025-04-07

Developer WeekAI智能体开发人员模型上下文协议、MCP

Cloudflare 推出 AI 智能体开发工具包 ，Agents SDK 新增MCP（模型上下文协议）客户端支持、MCP 服务器身份验证/授权/休眠，以及 Durable Objects 免费层级。 ...

欢迎来到 Developer Week 2025

2025-04-06

Developer Week开发人员

Cloudflare 2025 年度 Developer Week 即将拉开帷幕——这是我们专门向开发人员发布公告的创新周。...

“您可以使用 Instant Purge 了！Instant Purge 现在全面开放！”——所有清除方法现已向所有客户全面开放

2025-04-01

缓存速度和可靠性性能缓存清除

继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...

2025 年 3 月 21 日发生的 Cloudflare 事件

2025-03-25

R2 StorageOutagePost Mortem

2025 年 3 月 21 日 ，包括 R2 对象存储在内的多项 Cloudflare 服务经历了错误率升高的情况。本文介绍导致此次事件的原因、影响以及我们为确保此类事件不再发生所采取的措施。...

Security Week 2025：回顾

2025-03-24

Security Week应用程序安全Zero Trust电子邮件安全AI

Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...