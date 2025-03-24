Cloudflare 博客

内容独立日：无补偿，无 AI 爬虫！
2025-07-01
今天是内容独立日：Cloudflare 与全球大多数头部内容发布者和 AI 企业一起将默认规则改变为：除非 AI 爬虫向创作者支付内容费用，否则将被阻止。...继续阅读 »
2025-07-01
今天是内容独立日：Cloudflare 与全球大多数头部内容发布者和 AI 企业一起将默认规则改变为：除非 AI 爬虫向创作者支付内容费用，否则将被阻止。...继续阅读 »
2025-07-01
Cloudflare Radar 现已显示特定 AI 模型向站点发送流量的频率占其爬取该站点频率的比率。此信息可以帮助网站所有者决定允许或阻止哪些 AI 机器人。 ...
2025-07-01
从 2024 年 5 月到 2025 年 5 月，爬虫流量增长了 18%，其中 GPTBot 增长了 305%，Googlebot 增长了 96%。...
2025-06-12
2025 年 6 月 12 日，多项 Cloudflare 服务，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 仪表板，经历了一次长达 2小时28分钟的中断。...
2025-05-01
我们将与 Anthropic、Asana、Atlassian、Block、Intercom、Linear、PayPal、Sentry、Stripe 和 Webflow 合作，推出在 Cloudflare 平台上构建的全新远程 MCP 服务器，让 Claude 用户能够管理...
2025-04-22
2025 年第一季度期间，我们在世界各地观察到电缆损坏、停电、自然灾害、火灾、网络攻击和技术问题造成的互联网中断事件。...
2025-04-14
Cloudflare Developer Week 2025 已落下帷幕。让我们快速回顾一下本周发布的公告和深入技术探讨。...
2025-04-11
了解开发人员如何使用 Cloudflare 来扩展 AI 工作负载并简化自动化， Workers Launchpad 第四期参与者如何进行构建，以及参与第五期的初创公司...
2025-04-11
我们隆重推出 Workers VPC：这是一个全球专用网络，让客户可以将部署在 Cloudflare Workers 上的应用连接到旧有的云基础设施。 ...
2025-04-10
我们使用开发人员平台，充分利用 Cloudflare Workers、Durable Objects 和 Queues 等技术重新设计了 Super Slurper 架构，并将数据传输速度提高了 5 倍。...
2025-04-09
隆重推出 Cloudflare Realtime 和 RealtimeKit，这是一套完整的工具包，让开发人员可以使用适用于 Kotlin、React Native、Swift、JavaScript 和 Flutter 等编程语言的 SDK，在几天内快速交付实时音频和视频应用。...
2025-04-08
您现在可以在 Cloudflare Workers 上部署静态站点和全栈应用。对 React Router v7、Astro、Vue 等的框架支持及 Cloudflare Vite 插件现已普遍可用。 ...
2025-04-07
Cloudflare 已收购 Outerbase，这将扩展我们的数据库并改善开发人员构建智能体的体验。...
2025-04-07
Workflows —— 基于 Workers 构建的持久执行引擎——现已正式发布。我们已推出全新的人机交互能力，提供更强大的扩展性和更丰富的指标。...
2025-04-07
Cloudflare 推出 AI 智能体开发工具包 ，Agents SDK 新增MCP（模型上下文协议）客户端支持、MCP 服务器身份验证/授权/休眠，以及 Durable Objects 免费层级。 ...
2025-04-06
Cloudflare 2025 年度 Developer Week 即将拉开帷幕——这是我们专门向开发人员发布公告的创新周。...
2025-04-01
继实现了业内最快的清除之后，我们现在提高了所有 Cloudflare 计划中的 Instant Purge 配额。...
2025-03-25
2025 年 3 月 21 日 ，包括 R2 对象存储在内的多项 Cloudflare 服务经历了错误率升高的情况。本文介绍导致此次事件的原因、影响以及我们为确保此类事件不再发生所采取的措施。...
2025-03-24
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...