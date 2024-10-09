Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...

Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...

Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...

我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...

Cloudflare Sandboxes 为 AI 智能体提供了一个持久、隔离的环境：一台真实的计算机，具有 shell、文件系统和后台进程，可以按需启动并能从上次中断处恢复。 ...