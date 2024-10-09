构建智能体云：我们在 Agents Week 2026 期间发布的所有产品与功能
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-20
Agents Week 2026 圆满结束。让我们看看我们宣布的所有内容，从计算和安全性，到智能体工具箱、平台工具，以及新兴的智能体 Web。我们为智能体云发布的所有产品和功能。 ...继续阅读 »
2026-04-15
Cloudflare 宣布推出下一版 Agents SDK 预览，从轻量级组件到功能齐全的平台，让 AI 智能体可以思考、行动和持续存在。 ...
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...
2026-04-13
我们将推出 Durable Object Facets，允许 Dynamic Workers 与自己隔离的 SQLite 数据库实例化 Durable Objects。这使开发人员能够构建运行动态生成的持久性、有状态代码的平台。 ...
2026-04-13
Cloudflare Sandboxes 为 AI 智能体提供了一个持久、隔离的环境：一台真实的计算机，具有 shell、文件系统和后台进程，可以按需启动并能从上次中断处恢复。...
2026年4月12日
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...
2026年4月10日
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...
2026年3月19日
Kimi K2.5 现已在 Workers AI 上推出，助您在 Cloudflare 开发人员平台上全方位支持智能体。了解我们如何优化推理栈，降低内部智能体用例的推理成本。 ...
2026年2月20日
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...
2026年1月27日
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...
2025年12月22日
在全球网络上，物理数据中心的维护工作充满风险。为此，我们在 Workers 上构建了一个维护调度器，用以安全地规划具有破坏性的操作；同时，通过在多个数据源与指标管道之上引入图接口来洞察基础设施的整体状态，从而解决了扩展过程中遇到的种种挑战。...
2025年12月08日
Cloudflare Python Workers 的最新进展意味着更快的冷启动速度、更全面的软件包支持，以及更出色的开发者体验。我们阐释了这些目标是如何实现的，并展示了如何使用 Python 在 Cloudflare 上构建无服务器应用。...
2025年9月29日
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025年9月26日
我们通过乐观地将请求路由到已加载 Workers 的服务器，将 Cloudflare Workers 的冷启动时间减少了 10 倍。在这里了解我们是如何做到的。...
2025年9月25日
Cloudflare 开发人员平台持续升级：更卓越、更快速、更强大。以下为全新功能一览。...
2025年9月25日
我们与 PlanetScale 合作，使在 Cloudflare Workers 上交付全栈应用程序变得更加容易。 ...
2025年9月25日
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...
2025年9月25日
通过多种选择来捍卫 AI 主权：多样化的工具、数据控制以及不受供应商限制。我们正在印度、日本和东南亚地区实现这一目标，提供 Workers AI 的本地开源模型...
2025年9月25日
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...