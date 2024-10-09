Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。 ...

今天，Cloudflare 自豪地宣布支持现代 Web 生态系统中的两个基石框架：我们与 Webflow 合作赞助 Astro，并与 Netlify 联手赞助 TanStack。 ...

Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。 ...

在 Cloudflare，我们相信开源的力量。通过我们的扩展开源计划 Project Alexandria，我们正在帮助开源项目拥有一个可持续和可扩展的未来，为它们提供蓬勃发展所需的工具和保护。 ...

AI Gateway 是一个 AI 操作平台，可为您的 AI 应用程序提供速度、可靠性和可观察性。只需一行代码，您就可以解锁强大的功能，包括速率限制、自定义缓存、实时日志和跨多个提供商的聚合分析 ...