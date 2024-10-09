代码模式：仅需 1000 个令牌，即可支持智能体访问完整 API 端点
2026-02-20
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...继续阅读 »
2026-02-20
Cloudflare API 拥有超过 2500 个端点。如果将每个网关服务都作为 MCP 工具公开，将消耗超过 200 万个令牌。使用代码模式，我们将所有这些功能简化为两个工具和大约 1000 个上下文令牌。...继续阅读 »
2025-09-23
今天，Cloudflare 自豪地宣布支持现代 Web 生态系统中的两个基石框架：我们与 Webflow 合作赞助 Astro，并与 Netlify 联手赞助 TanStack。...
2025-09-22
Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。...
2024-09-27
在 Cloudflare，我们相信开源的力量。通过我们的扩展开源计划 Project Alexandria，我们正在帮助开源项目拥有一个可持续和可扩展的未来，为它们提供蓬勃发展所需的工具和保护。...
2024-05-22
AI Gateway 是一个 AI 操作平台，可为您的 AI 应用程序提供速度、可靠性和可观察性。只需一行代码，您就可以解锁强大的功能，包括速率限制、自定义缓存、实时日志和跨多个提供商的聚合分析...
2024年2月28日
Pingora 是我们用于构建可编程和内存安全网络服务的框架，现已开源。立即开始使用 Pingora...
2024年2月06日
现在，Workers AI 变得更大更好，拥有 8 个新模型和改进的模型性能...
2022年8月03日
我准备展示托管组件可以怎样立即帮助您管理网站或构建第三方工具...
2021年11月19日
当学习概念、查看 API 用法说明或需要简洁的代码段来阐释这些 API 或概念时，Cloudflare 文档是非常不错的资源。然而，尽管它的内容十分全面，Cloudflare Workers 平台的新用户可能需要经历长长的入门示例代码段，...
2020年9月10日
Cloudflare 为 cdnjs 提供支持，这个开源项目通过利用 Cloudflare 的网络提供流行的 JavaScript 库和资源，从而给网站加速。自 12 月发布重要更新以来，我们专注于改造 cdnjs 以实现可扩展性和弹性。今天，我们很高兴宣布 Cloudflare 如何利用 Cloudflare Workers 以及它的键值存储 Workers KV 来交付 cdnjs（迁移到无服务器基础架构）！...