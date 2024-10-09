网络威胁已发生根本性转变，转向工业化网络威胁，其中最引人注目的是创纪录的 31.4 Tbps DDoS 攻击以及复杂的会话令牌窃取。Cloudflare 的最新报告探讨了国家级攻击组织与网络犯罪分子如何超越传统的攻击手段，从漏洞利用转为在合法的企业活动中实施“依托 XaaS 发动攻击”。 ...

通过我们的全新威胁事件平台获得实时洞察。该工具为您的网络安全防御提供可操作的情报，帮助企业及时预防攻击并保护关键资产。 ...

今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。 ...

Cloudflare的威胁运营和研究团队 Cloudforce One 现已投入运行，并开始进行威胁简报。如要了解更多信息，欢迎参加预定 10 月 12 日举行的网络研讨会：“YackingYeti：俄罗斯威胁组织如何瞄准乌克兰——以及全世界” ...

Cloudflare 将添加四个新的托管 IP 列表以用作任何自定义防火墙规则的一部分，从而扩展我们的 WAF 威胁情报能力 ...