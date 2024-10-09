15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...继续阅读 »
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025-08-26
Cloudflare 将在其应用程序库中为生成式 AI 应用提供置信度评分，使客户能够评估员工使用影子 IT 带来的风险。 ...
2025-08-26
本指南为安全和 IT 领导者提供最佳实践，介绍如何使用 Cloudflare SASE 架构安全地采用生成式 AI，并将其作为 AI 安全态势管理 (AI-SPM) 策略的一部分。...
2025-06-19
我们建议您阅读 NIST 有关“实施 Zero Trust 架构”的新指南。欢迎阅读本文，了解有关新发布的 NIST 特辑 1800-35 的要点。 ...
2025年3月21日
Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。...
2025年3月20日
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年3月20日
今天，我们很高兴推出针对专用主机名和 IP 地址定义应用的支持，以及可重复使用的访问策略。 ...
2023年11月16日
管理员现在可以轻松审核其 Cloudflare One 政策使用的所有活动用户会话和相关数据。这可以实现两全其美的效果：极其精细的控制，同时保持更高的故障排除和诊断能力...
2023年3月14日
现在，Cloudflare One 数据丢失防护 (DLP) 支持使用 Microsoft 信息保护标签...
2023年3月14日
现在，Cloudflare CASB 可以集成并扫描 Atlassian 产品、Confluence 和 Jira，及时发现关键安全问题，例如配置错误、数据暴露，以及第三方应用程序风险。只需单击几下，即可开始扫描...
2023年3月07日
Zero Trust 仪表板导航将在 2023 年 3 月 20 日...
2023年2月21日
实施 Zero Trust 并非易事，而且努力有可能停滞不前。面对不断加剧的网络攻击，Zero Trust 安全益发重要，因而有必要设立首席 Zero Trust 官(CZTO)职位...
2023年2月08日
今天，我们宣布推出 Wildebeest，这是一个易于部署的开源服务器，与 ActivityPub 和 Mastodon 兼容，完全构建在 Cloudflare 的 Supercloud 之上...
2023年1月13日
了解 Cloudflare 在 CIO Week 期间宣布的所有旨在帮助组织实现 IT 和安全现代化的新产品、合作伙伴和创新...
2022年9月30日
Cloudflare CASB 现已正式发布，我们来看一下用户是如何利用带有 CASB 的其他 Cloudflare Zero Trust 产品的，就从 Gateway 开始...
2022年9月29日
宣布与 Yubico 开展新的合作，为任何规模的企业部署硬件密钥消除障碍...
2022年9月29日
采用防网络钓鱼的第二因素，如支持 FIDO2 的 YubiKey，是预防网络钓鱼攻击的首要方法。Cloudflare 从 2021 年 2 月才开始使用防钓鱼第二因素，以下是我们为实现这一点所采取的措施...
2022年9月26日
完美结合：5G 移动网络和 Cloudflare 的一体化 SASE 平台...
2022年6月24日
与 Zscaler 的 Trust Exchange 相比，Cloudflare One 表现如何。欢迎阅读本文，了解详情...