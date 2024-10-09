Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。 ...

Cloudflare 将在其应用程序库中为生成式 AI 应用提供置信度评分，使客户能够评估员工使用影子 IT 带来的风险。 ...

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