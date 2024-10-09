Cloudflare 的目标是 2029 年实现全面后量子安全
2026-04-07
量子硬件和软件的最新进展加速了量子攻击可能发生的进程。为此，Cloudflare 的目标是提前到 2029 年实现全面后量子安全。...继续阅读 »
2026-04-07
量子硬件和软件的最新进展加速了量子攻击可能发生的进程。为此，Cloudflare 的目标是提前到 2029 年实现全面后量子安全。...继续阅读 »
2026-03-12
仅仅只是阻止机器人还不够。Cloudflare 推出的全新欺诈预防功能（现已开放提前体验）有助于从源头阻止账户滥用行为。...
2026-03-03
电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。...
2026年2月27日
Cloudflare Radar 新增了用于监测后量子加密采用情况、密钥透明度消息日志和 ASPA 路由记录的工具，以跟踪了解互联网向更安全的加密和路由标准迁移的进展。 ...
2026年2月05日
2025 年 DDoS 攻击数量增加了一倍多。网络层面临的威胁尤其严重，超大容量耗尽攻击增长了 700%。...
2026年1月27日
作为概念验证，我们构建了一个连接到 Cloudflare Workers 的 Matrix 家庭服务器，利用自动化后量子加密技术在边缘传输已加密的消息。...
2026年1月16日
Astro Technology Company 团队将加入 Cloudflare，前者是 Astro 网页框架的创建者。我们会加倍努力，将 Astro 网页框架打造成内容驱动型网站的卓越代表。...
2025年12月15日
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
2025年9月29日
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025年9月25日
我们正通过运用最新的软件和硬件特性，持续强化 Cloudflare Workers。我们使用纵深防御措施，包括 V8 沙箱和 CPU 的内存保护密钥，确保您的数据安全。...
2025年9月24日
在我们开始启用 Automatic SSL/TLS 一年后，我们想谈谈这些结果、它们为何重要，以及我们如何为互联网安全的下一次飞跃做好准备。...
2025年8月18日
隆重推出浏览器开发人员计划：Cloudflare 的新协作计划，旨在帮助塑造与您的浏览器无缝协作的 Cloudflare 挑战。立即加入我们！...
2025年8月11日
您要求简单明了。我们听取了建议。隆重推出 Externa 和 Interna，这两个用例驱动的全新工具包，旨在简化连接和保护整个基础设施的方式。...
2025年6月19日
我们建议您阅读 NIST 有关“实施 Zero Trust 架构”的新指南。欢迎阅读本文，了解有关新发布的 NIST 特辑 1800-35 的要点。 ...
2025年3月19日
通过 Cloudflare for AI，开发人员、安全团队和内容创作者可以利用 Cloudflare 的网络和工具组合，保护、监控并使 AI 应用具有韧性且使用安全。...
2025年3月18日
通过我们的全新威胁事件平台获得实时洞察。该工具为您的网络安全防御提供可操作的情报，帮助企业及时预防攻击并保护关键资产。...
2025年3月18日
在 Security Week 2025 期间，我们将在 Cloudflare Radar 中添加几张新的 DDoS 攻击图表、关于凭据泄露趋势的新见解，以及一个新的机器人页面。 ...
2025年3月18日
Cloudflare 推出统一安全态势管理的一站式平台，帮助保护部署在各类环境中的 SaaS 和 Web 应用。 ...