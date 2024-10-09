量子硬件和软件的最新进展加速了量子攻击可能发生的进程。为此，Cloudflare 的目标是提前到 2029 年实现全面后量子安全。 ...

仅仅只是阻止机器人还不够。Cloudflare 推出的全新欺诈预防功能（现已开放提前体验）有助于从源头阻止账户滥用行为。 ...

Cloudflare AI Security for Apps 现已正式发布，为发现和保护 AI 驱动型应用提供一个安全层，无论采用什么模型或托管服务提供商。我们还为所有计划客户提供免费的 AI 发现功能，以帮助团队发现并保护影子 AI 部署。 ...

电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。 ...