2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服务中断
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...继续阅读 »
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...继续阅读 »
2026-01-26
2025 年最后一个季度，发生了几次值得注意的互联网连接服务中断事件。Cloudflare Radar 数据揭示了电缆切断、停电、极端天气、技术问题等因素对互联网连接的影响。...
2025-12-19
我们已启动“橙色警报：小规模故障”计划，旨在让 Cloudflare 的每一位员工都专注于一系列高优先级工作流程，目标只有一个：确保引发前两次全球中断事件的原因不再重现。...
2025-12-15
我们发布第六份互联网趋势和模式年度回顾报告，该报告涵盖全球范围内的观察结果，揭示了定义 2025 年的颠覆性变革、技术进步和关键指标。 ...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日 UTC 时间 8:47 左右，Cloudflare 经历了一次严重的网络流量中断事件。此次事件持续了大约 25 分钟后得到解决。对于此次事件给 Cloudflare 客户以及互联网社群造成的影响，我们深表歉意。此次事件并非由攻击引起，而是由于 Cloudflare 正在应用配置更改，以尝试缓解近期影响 React 服务器组件的全行业漏洞。...