2025 年 12 月 5 日 Cloudflare 服务中断

2025-12-05

2025 年 12 月 5 日 UTC 时间 8:47 左右，Cloudflare 经历了一次严重的网络流量中断事件。此次事件持续了大约 25 分钟后得到解决。对于此次事件给 Cloudflare 客户以及互联网社群造成的影响，我们深表歉意。此次事件并非由攻击引起，而是由于 Cloudflare 正在应用配置更改，以尝试缓解近期影响 React 服务器组件的全行业漏洞。 ...