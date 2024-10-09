500 Tbps 容量：Cloudflare 全球网络 16 年扩展历程
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2025-09-26
我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...
2024-08-06
阅读本文以了解 Cloudflare 全球骨干网的最新里程碑和扩展，以及它如何支持我们的全球连通云和我们的服务。了解我们的流量工程工具如何与我们的骨干网和底层网络基础设施交互。了解我们的网络如何与公共云、办公室和互联网互连，为全球客户提供卓越的性能、安全性、可编程性和可视性...
2023-12-01
多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性...
2023-01-25
增强 Arm 安全启动链，提高现代系统的平台安全性...
2022年12月14日
作为 Cloudflare Impact Week 的一部分，今天我们隆重宣布一个机会，帮助 Cloudflare 客户更容易退役二手硬件设备，并以可持续的方式处理...
2022年3月17日
今天，通过提供受 Magic Transit 保护、Cloudflare 代管的 IP 空间，我们将 Magic Transit 的可用性扩展到拥有较小网络的客户...
2020年12月07日
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 数据本地化套件，它可以帮助企业获得Cloudflare 全球网络的性能和安全优势，同时也可以方便地设置关于数据存储和保护位置的规则和控制。...
2020年7月15日
2020年是历史性的一年，它将永远与COVID-19大流行联系在一起。在过去的六个月中，我们发现社会，企业和整个行业都处于不稳定的状态中。Cloudflare亦是如此。尽管这种流行病已经影响到我们每个人，...
2020年3月17日
随着 COVID-19 疫情的持续，越来越多的国家/地区和城市正在建立隔离区或防疫封锁线，互联网已成为许多人与亲朋好友保持联络的主要途径。它也是全球经济运转的重要动力来源，因为许多公司的员工现在都居家办公。...
2019年8月15日
Cloudflare的全球网络目前覆盖90多个国家的193个城市。我们的网络拥有超过2000万个互联网资产，每次添加新的位点，我们都会提高互联网大部分内容的安全性，性能和可靠性。...
2016年8月17日
CloudFlare利用遍布45个国家86个城市的全球网络保护了400多万个互联网资产。运行这一网络为我们提供了一个独特的优势，即是可以跟踪全球带宽的不断变化的成本。 （注：截止至2019年8月，Cloudflare的全球网络已覆盖90多个国家的193个城市；本文后续数据统计于2016年8月前。）...