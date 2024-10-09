Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。 ...

我们将探讨运营商需要监控其 ASN 的 AS-SET 成员关系的一些原因，并说明 Cloudflare Radar 可如何提供帮助。 ...

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多年来，CPU 能力一直在快速增长，并且启用 GPU 支持显着拓宽了服务器在各个领域的适用性，包括机器学习和推理。Cloudflare 第 12 代计算服务器正在转向 2U1N 外形尺寸，以优化散热设计，有效容纳高功率 CPU (>350W) 和 GPU，同时保持性能和可靠性 ...