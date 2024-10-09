为了在 AI 时代构建更好的互联网，我们需要负责任的 AI 机器人原则。以下是我们的建议。
2025-09-24
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。...继续阅读 »
2025-09-24
我们提出了一些负责任的 AI 聊天机器人原则作为出发点，这些原则强调透明度、问责制以及对内容访问和使用偏好的尊重。...继续阅读 »
2025-07-01
今天是内容独立日：Cloudflare 与全球大多数头部内容发布者和 AI 企业一起将默认规则改变为：除非 AI 爬虫向创作者支付内容费用，否则将被阻止。...
2024-09-27
在今年的 Cloudflare 生日之际，我们扩展了 AI 助手的能力以帮助您构建新的 WAF 规则，向 Radar 添加了新的 AI 机器人和爬虫流量洞察，并为客户提供了新的 AI 机器人拦截功能...
2024-09-23
现在，购买了任何 Cloudflare 计划的客户均可审计并控制 AI 模型访问其网站内容的方式。...
2024年7月03日
为了帮助内容创作者维护安全的互联网环境，Cloudflare 刚刚推出了一个全新的“简易按钮”用于阻止所有 AI 机器人。它适用于所有客户，包括使用免费套餐的客户...