2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。 ...

我们已启动“橙色警报：小规模故障”计划，旨在让 Cloudflare 的每一位员工都专注于一系列高优先级工作流程，目标只有一个：确保引发前两次全球中断事件的原因不再重现。 ...

2025 年 12 月 5 日 UTC 时间 8:47 左右，Cloudflare 经历了一次严重的网络流量中断事件。此次事件持续了大约 25 分钟后得到解决。对于此次事件给 Cloudflare 客户以及互联网社群造成的影响，我们深表歉意。此次事件并非由攻击引起，而是由于 Cloudflare 正在应用配置更改，以尝试缓解近期影响 React 服务器组件的全行业漏洞。 ...

2025 年 11 月 18 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。此次故障是由机器人管理特征文件的生成逻辑中的一个错误触发，导致众多 Cloudflare 服务受到影响。 ...

高级威胁行为者 GRUB1 利用 Salesloft 的 Drift 聊天智能体与 Salesforce 之间的集成，对 Cloudflare 和许多其他公司 Salesforce 租户进行了未经授权访问。 ...

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