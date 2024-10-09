2026 年 2 月 20 日 Cloudflare 服务中断
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...继续阅读 »
2026-02-21
2026 年 2 月 20 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。部分使用 Cloudflare 自带 IP (BYOIP) 服务的客户发现其通过边界网关协议 (BGP) 连接到互联网的路由被撤销。...继续阅读 »
2025-12-19
我们已启动“橙色警报：小规模故障”计划，旨在让 Cloudflare 的每一位员工都专注于一系列高优先级工作流程，目标只有一个：确保引发前两次全球中断事件的原因不再重现。...
2025-12-05
2025 年 12 月 5 日 UTC 时间 8:47 左右，Cloudflare 经历了一次严重的网络流量中断事件。此次事件持续了大约 25 分钟后得到解决。对于此次事件给 Cloudflare 客户以及互联网社群造成的影响，我们深表歉意。此次事件并非由攻击引起，而是由于 Cloudflare 正在应用配置更改，以尝试缓解近期影响 React 服务器组件的全行业漏洞。...
2025-11-18
2025 年 11 月 18 日，Cloudflare 遭遇了服务中断。此次故障是由机器人管理特征文件的生成逻辑中的一个错误触发，导致众多 Cloudflare 服务受到影响。 ...
2025-09-02
高级威胁行为者 GRUB1 利用 Salesloft 的 Drift 聊天智能体与 Salesforce 之间的集成，对 Cloudflare 和许多其他公司 Salesforce 租户进行了未经授权访问。...
2025年8月08日
Workers KV 是 Cloudflare 的全球键值存储服务。在 6 月 12 日的事件发生后，我们重新设计了 KV 的冗余存储后端架构，消除了单点故障，并做出了实质性改进。 ...
2025年6月12日
2025 年 6 月 12 日，多项 Cloudflare 服务，包括 Workers KV、Access、WARP 和 Cloudflare 仪表板，经历了一次长达 2小时28分钟的中断。...
2025年3月25日
2025 年 3 月 21 日 ，包括 R2 对象存储在内的多项 Cloudflare 服务经历了错误率升高的情况。本文介绍导致此次事件的原因、影响以及我们为确保此类事件不再发生所采取的措施。...
2024年6月26日
新的 DDoS 规则导致 Cloudflare 客户的错误响应和延迟增加。以下是问题的原因以及我们得到的经验教训...
2024年4月08日
就在某个关键数据中心发生完全停电的问题四个月之后，我们又遭遇了完全相同的情况。以下是我们在此次事故中的应对措施，以及后续计划...
2023年11月04日
从协调世界时 2023 年 11 月 2 日（星期四）11:43 开始，Cloudflare 的控制平面和分析服务经历了一次中断。详情如下...
2023年11月01日
2023 年 10 月 30 日，由于 Workers KV 使用的部署工具配置错误，多个 Cloudflare 服务在 37 分钟内不可用。我们对这一事件的发生及其对客户造成的影响深感抱歉，本着透明原则与改进的态度，我们在此分享详情...
2023年10月20日
2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响...
2023年10月04日
在 2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 出现了 DNS 解析问题。一些用户可能会收到对有效查询的 SERVFAIL DNS 响应。在这篇博文中，我们将讨论出现了什么故障、发生原因以及我们采取了哪些措施来确保这种情况不再发生...
2023年7月11日
亚太地区的用户由于 .com 和 .net 的 TLD 域名服务器的源 DNS 解析失败而出现连接错误...
2023年1月25日
2023 年 1 月 24 日，由于负责管理服务令牌的发布代码出现错误，Cloudflare 的若干项服务在 121 分钟内无法使用。该事件致使 Cloudflare 的一系列产品性能下降...
2022年10月26日
今天，我们的 Tiered Cache （分层缓存）系统进行的更改导致用户的一些请求失败，状态码为 530...
2022年8月09日
2022 年 8 月 9 日，Twilio 宣布 遭到一次针对性的网络钓鱼攻击。在Twilio 受到攻击的大约同一时间，我们发现了一次针对 Cloudflare 员工的类似攻击...
2022年6月21日
2022 年 6 月 21 日，Cloudflare 发生了一次中断，影响到我们 19 个数据中心的流量...
2020年8月30日
今天，主要互联网服务提供商（ISP）和带宽提供商 CenturyLink/Level(3) 遭受严重中断，不仅影响了 Cloudflare 的一些客户，还影响到互联网上的许多其他服务和提供商。...