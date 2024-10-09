保护所有人的专用网络：用户、节点、智能体、Workers — 隆重推出 Cloudflare Mesh
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2026-04-14
Cloudflare Mesh 为用户、节点和自主 AI 智能体提供安全、私密的网络访问。通过与 Workers VPC 集成，开发人员现在可为智能体授予对私有数据库与 API 的限定范围访问权限，无需手动配置隧道。 ...继续阅读 »
2026-03-03
电子邮件安全是一场永无止境的军备竞赛。就像二战时期的工程师只加固那些幸存下来成功返航的飞机一样，幸存者偏差掩盖了真正的安全漏洞。但 LLM 可以帮助我们发现此类隐形弱点。...
2026-02-23
我们已升级 Cloudflare One，通过在 Cloudflare IPsec 产品中实施最新的关于混合型 ML-KEM 的 IETF 草案，支持后量子加密。这会将后量子加密扩展到所有主要的 Cloudflare One 入口和出口。...
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025-06-19
我们建议您阅读 NIST 有关“实施 Zero Trust 架构”的新指南。欢迎阅读本文，了解有关新发布的 NIST 特辑 1800-35 的要点。 ...
2025年3月24日
Security Week 2025 已正式落下帷幕。本周的更新包括对我们 AI 产品线的深入探讨，统一的导航体验，以及对 AI 智能体 Cloudy 的介绍。...
2025年3月21日
使用 Cloudflare 的 CASB，集成、扫描和检测云存储帐户中的敏感数据和错误配置。...
2025年3月21日
Cloudflare 现在为远程桌面协议（RDP）提供无客户端、基于浏览器的支持。无需 VPN 或 RDP 客户端，即可实现安全的远程 Windows 服务器访问。...
2025年3月21日
Cloudflare 的数据丢失防护利用基于 Cloudflare 开发人员平台的自我改进型 AI 算法减少误报。...
2025年3月20日
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025年3月17日
隆重宣布，组织现在可以通过 Cloudflare 的 Zero Trust 平台保护其敏感的企业网络流量免受量子威胁。...
2025年2月07日
Cloudflare 修补了通过其漏洞悬赏计划报告的一个 mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。会话恢复中的缺陷导致客户端证书无法跨不同区域正确地进行身份验证...
2024年9月24日
今天，我们迈出了帮助建设更好的互联网这一使命中的重要步伐。 Cloudflare 将向所有人免费开放 10 多种不同的网站和网络安全产品及功能。...
2024年9月11日
本博客文章将阐述 Cloudflare 与 CrowdStrike Falcon® Next-Gen SIEM 集成如何帮助客户识别和调查存在风险的用户行为，并结合其他日志源分析数据，发现隐藏的威胁。...
2024年5月30日
我们很高兴地宣布，Zero Trust 基础设施访问平台 BastionZero 已加入 Cloudflare。此次收购扩展了我们的 Zero Trust 网络访问 (ZTNA) 流程，为服务器、Kubernetes 集群和数据库等基础设施提供原生访问管理...
2024年4月18日
Cloudflare 再一次入选 Gartner® 安全服务边缘 (SSE) 魔力象限™ 报告。我们很高兴地告诉大家，该报告仅认可了十家供应商，Cloudflare 就是其中之一。这是我们连续第二年凭借执行能力和愿景完整性获得认可...
2024年3月20日
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2024年3月11日
本文将回顾 Security Week 2024 期间发布的博客文章...
2024年3月06日
隆重推出 Magic Cloud Networking，用于可视化和自动化云网络的全新系列功能，让客户能够安全、便捷、无缝地连接到公共云环境...
2024年3月05日
深入了解如何在部署 Cloudflare Zero Trust 时维护用户隐私...