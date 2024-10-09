Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...

Cloudflare 的分布式查询引擎 R2 SQL 现在支持聚合功能。了解我们如何构建分布式的 GROUP BY 执行机制，利用分散-聚合与洗牌策略，直接在您的 R2 Data Catalog 上运行分析。 ...

R2 SQL 提供了一种内置的无服务器方式，可针对您的 R2 数据目录运行临时分析查询。本文将深入探讨我们构建这个分布式引擎的过程。 ...

在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。 ...

Workers Launchpad 计划为在 Cloudflare 网络上进行构建的创始人提供资源和指导。了解更多关于往期小组、Launchpad 校友的现状以及参与者的信息。 ...