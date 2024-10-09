欢迎参加 Agents Week
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...继续阅读 »
2026-04-12
Cloudflare 的使命始终是帮助构建更好的互联网。有时，这意味着为现有的互联网而构建。有时，这意味着为未来的互联网而构建。 本周，我们将开启 Agents Week 活动，聚焦未来发展。 ...继续阅读 »
2025-09-25
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...
2025-09-22
Workers Launchpad 计划为在 Cloudflare 网络上进行构建的创始人提供资源和指导。了解更多关于往期小组、Launchpad 校友的现状以及参与者的信息。 ...
2025年4月11日
了解开发人员如何使用 Cloudflare 来扩展 AI 工作负载并简化自动化， Workers Launchpad 第四期参与者如何进行构建，以及参与第五期的初创公司...
2024年9月26日
Cloudflare 的 Startup Program 现在向在我们开发人员平台上进行构建的公司提供高达 25 万美元的积分。这次计划重启采用了清晰且可预测的积分机制，让参与公司可以轻松了解使用情况如何影响未来的定价。 ...
2024年9月09日
Workers 现在使用全新的混合兼容层支持更多 NPM 包和 Node.js API...
2023年11月14日
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...
2023年5月16日
今天，我们宣布推出 Database Integrations，支持在 Workers 上无缝连接您选择的数据库。 ...
2023年5月16日
Smart Placement 会自动将工作负载放置在最适当的位置，可最大限度地缩短延迟并加快应用程序运行速度！...
2023年5月14日
作为开发人员，这是一个非常令人兴奋的时刻，也是 Cloudflare 启动 Developer Week 的最佳时机...
2022年11月18日
本周我们发布了 30 多个公告，您可查看此处的快速汇总，以防错漏...
2022年11月17日
Pages 是一个正式的全栈平台，其中的 Pages Functions 现已全面上市。Pages 利用 Workers 的强大功能和可扩展性，并对其进行专门化处理，以与 Pages 开发人员体验相匹配...
2022年11月16日
在这篇博客文章中，我将向您讲述如何使用 D1 向静态博客网站添加评论。为此，我们将构建一个新的 D1 数据库，并建立一个允许创建和检索评论的简单 JSON API...
2022年10月20日
在本篇博文中，我们展示了在 Cloudflare Workers 上托管和组合多个服务器端渲染的微前端如何为这些问题提供高度可扩展的高性能解决方案...
2022年9月30日
加入我们的公测，并开始收集任何有关使用 Cloudflare Workers 的遥测信息...
2022年5月10日
今天，我们推出了 Workers for Platforms，它是一个可以使任何产品变得可编程的工具套件，可帮助我们的客户给其客户和开发人员立即带来价值...
2022年5月09日
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2022年3月17日
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 全球网络中的按需数据包捕获功能将全面可用...