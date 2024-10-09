QUIC 行动：修补一个广播地址放大漏洞
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2025-02-10
Cloudflare 最近接到了一组研究人员的联系，他们声称通过 QUIC 互联网测量研究发现了一个广播放大漏洞。我们已经实施了一项缓解措施。...继续阅读 »
2022-11-17
使用 Cloudflare Workers、我们基于片段的微前端架构以及片段穿透技术，工程团队能够以每次改善一小部分的方式，逐步改善大型前端，最终显著提升用户和开发人员的体验...
2022-03-17
今天，我们很高兴地宣布 Cloudflare 全球网络中的按需数据包捕获功能将全面可用...
2021-07-28
今天，我们很高兴地宣布智能边缘重新验证。它旨在确保计算资源在我们的边缘和浏览器之间高效同步。目前，多达 30% 缓存在 Cloudflare 边缘的对象没有重新验证所需的 HTTP 响应标头。这可能会导致不必要的源调用。...
2020-07-26
Cloudflare Workers® 是规模最大、使用最广泛的边缘计算平台之一。我们是大约三年前发布 Cloudflare Workers的，过去两年它已变得比较普及。这段时间以来，我们已经看到成千上万开发人员编写的数千万行代码如今在Cloudflare 的网络上运行。...