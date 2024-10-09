500 Tbps 容量：Cloudflare 全球网络 16 年扩展历程
2026-04-10
Cloudflare 全球网络的外部容量已正式突破 500 Tbps，足以路由超过 20% 的 Web 流量并抵御有史以来规模最大的 DDoS 攻击。...继续阅读 »
2026-04-10
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2025-03-20
Cloudflare 的首个 AI 智能体 Cloudy 可帮助 Cloudflare 管理员轻松理解复杂的配置。...
2025-02-07
Cloudflare 修补了通过其漏洞悬赏计划报告的一个 mutual TLS (mTLS) 漏洞 (CVE-2025-23419)。会话恢复中的缺陷导致客户端证书无法跨不同区域正确地进行身份验证...
2024-12-10
今天，AI 审核仪表板进行了升级：您现在可以快速查看哪些 AI 服务遵守您的 robots.txt 策略，然后对不遵守的 AI 服务自动强制执行这些策略。 ...
2023年10月31日
今天，我们非常高兴地宣布推出流量异常通知，当互联网资产的流量模式出现意外变化时，将会主动向您发出提醒...
2023年10月18日
网络工程师在分析 DDoS 攻击或排查其他流量异常时，常常需要加强网络流量监测。为了解决这个问题，Cloudflare 推出了一款网络流量监控产品，让客户能够监测整个网络的端到端流量...
2022年8月02日
今天，我们很高兴地宣布为我们的负载平衡器推出大家盼望已久的功能 – 加权池...