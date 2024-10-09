我们对 1.1.1.1 公共 DNS 解析器隐私保护的持续承诺
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2026-04-01
八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。...继续阅读 »
2025-09-29
Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...
2025-02-04
今天，我们将在 Cloudflare Radar 上推出新的专用“AI 见解”页面，其中包含了这张图表，并在此基础上添加了其他指标。...
2024年7月04日
2024 年 6 月 27 日，全球少数用户可能已经注意到 1.1.1.1 无法访问或性能降级。根本原因是边界网关协议 (BGP) 劫持和路由泄漏...
2024年2月29日
Cloudflare 最近修复了两个严重的 DNSSEC 漏洞：CVE-2023-50387 和 CVE-2023-50868。这两个漏洞都会耗尽验证 DNS 解析器的计算资源。这些漏洞不会影响我们的权威 DNS 或 DNS 防火墙产品...
2023年11月14日
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...
2023年10月20日
2023 年 10 月 18 日星期三，我们发现我们的系统受到了攻击，这些攻击可以追溯到 Okta。我们已经核实，由于我们快速反应，Cloudflare 的客户信息或系统没有受到此次事件的影响...
2023年10月04日
在 2023 年 10 月 4 日，Cloudflare 出现了 DNS 解析问题。一些用户可能会收到对有效查询的 SERVFAIL DNS 响应。在这篇博文中，我们将讨论出现了什么故障、发生原因以及我们采取了哪些措施来确保这种情况不再发生...
2023年2月28日
介绍驱动 1.1.1.1 和另外几种产品的全新 DNS 平台...
2022年6月20日
Area 1 拥有庞大的钓鱼活动 TTP、种子基础设施和威胁模式数据集，现已与 Cloudflare 的广大网络和对 DNS 源站、电子邮件或 Web 流量的全球洞察相结合...
2021年6月17日
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2020年10月14日
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月14日
2020 年 1 月，我们发布了 Cloudflare for Teams，这是一种在不牺牲性能的前提下保护组织及其遍布全球的员工的新方式。Cloudflare for Teams 内含 Cloudflare Access 和 Cloudflare Gateway 这两大和核心产品。...
2020年4月02日
今天，我们犯了一个错误。这个错误导致许多 LGBTQIA+ 网站被新上线的家庭版 1.1.1.1 服务意外阻止。我想梳理一下当时的情况、具体的原因，以及我们为解决问题所做的事。...
2020年4月01日
去年 4 月 1 日，我们发布了 WARP，这是 1.1.1.1 iOS 和 Android 应用中的一个选项，用于保护和加速互联网连接。如今，数百万用户已通过 WARP 保护他们的移动互联网连接。...
2020年4月01日
两年前的今天，我们推出了1.1.1.1，这是一个安全、快速、隐私至上的 DNS 解析器，人人都能免费使用。1.1.1.1 在这两年中的成长远超我们的想象。我们每天处理的 DNS 请求数目前已达 2000 多亿，成为仅次于 Google 的全球第二大公共 DNS 解析器。...
2020年3月31日
2018 年 4 月1 日，我们在改进互联网隐私保护和安全防护的道路上迈出了一大步：正式推出 1.1.1.1 公共 DNS 解析器 — 互联网上速度最快并以隐私为先的公共 DNS 解析器。我们真正做到以隐私为先。...
2019年9月27日
本周，我们通过推出各种新产品来庆祝Cloudflare的9岁生日，这些新产品支持着我们的使命：帮助建立一个更好的互联网。以下是我们庆祝2019年生日周的摘要。...