八年前，我们推出了 1.1.1.1，旨在构建一个更快、更注重隐私的互联网。今天，我们在此分享最新独立审查的结果。结果显示：我们的隐私保护措施完全兑现了此前的承诺。 ...

Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。 ...

为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。 ...

今天，我们将在 Cloudflare Radar 上推出新的专用“AI 见解”页面，其中包含了这张图表，并在此基础上添加了其他指标。 ...

Cloudflare 正在通过与 ISP 和网络提供商合作，扩展我们的公共 DNS 解析器的使用范围，以直接向广大家庭用户提供更安全的浏览体验。欢迎加入我们，在 1.1.1.1 for Families 支持下，只需点击一下按钮，就能保护每一个互联网用户免受不安全内容的侵害。 ...