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15 年来帮助建设更好的互联网：2025 年生日周总结

2025-09-29

生日周合作伙伴开发人员平台Workers Launchpad性能安全缓存速度开发人员AI1.1.1.1应用程序安全应用程序服务机器人CDNCloudflare for StartupsCloudflare OneCloudflare Zero TrustCloudflare Workers

Rust 驱动的核心系统、后量子升级、学生免费使用开发人员平台、PlanetScale 集成、开源合作伙伴关系，以及我们有史以来最大规模的实习计划——2026 年招聘 1111 名实习生。...

Cloudflare 与互联网服务提供商和网络设备提供商携手合作，为数百万家庭提供更安全的浏览体验

2024-09-24

生日周1.1.1.1隐私DNS安全合作伙伴网络服务

Cloudflare 正在通过与 ISP 和网络提供商合作，扩展我们的公共 DNS 解析器的使用范围，以直接向广大家庭用户提供更安全的浏览体验。欢迎加入我们，在 1.1.1.1 for Families 支持下，只需点击一下按钮，就能保护每一个互联网用户免受不安全内容的侵害。...

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2020年4月01日

隆重推出家庭版 1.1.1.1

两年前的今天，我们推出了1.1.1.1，这是一个安全、快速、隐私至上的 DNS 解析器，人人都能免费使用。1.1.1.1 在这两年中的成长远超我们的想象。我们每天处理的 DNS 请求数目前已达 2000 多亿，成为仅次于 Google 的全球第二大公共 DNS 解析器。...

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