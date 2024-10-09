保护当下，迎接量子未来：WARP 客户端现在支持后量子加密 (PQC)
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...继续阅读 »
2025-09-24
为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。...继续阅读 »
2024-03-20
从今天开始，Zero Trust 管理员可以部署我们新的 WARP Connector，以简化任意对任意连接...
2022-04-26
我们很高兴地宣布，从今天起，您可以开始通过 Cloudflare Zero Trust 构建许多隔离的虚拟专用网络，首先是 Cloudflare WARP 和 Cloudflare Tunnel 连接器的虚拟化连接...
2021-06-17
去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。...
2020-10-14
Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。...
2020年10月14日
2020 年 1 月，我们发布了 Cloudflare for Teams，这是一种在不牺牲性能的前提下保护组织及其遍布全球的员工的新方式。Cloudflare for Teams 内含 Cloudflare Access 和 Cloudflare Gateway 这两大和核心产品。...
2020年4月01日
去年 4 月 1 日，我们发布了 WARP，这是 1.1.1.1 iOS 和 Android 应用中的一个选项，用于保护和加速互联网连接。如今，数百万用户已通过 WARP 保护他们的移动互联网连接。...
2019年9月27日
本周，我们通过推出各种新产品来庆祝Cloudflare的9岁生日，这些新产品支持着我们的使命：帮助建立一个更好的互联网。以下是我们庆祝2019年生日周的摘要。...
2019年9月25日
今天，经过漫长的等待之后，我们将向公众开放WARP和WARP+（plus）。如果你还没听说过，WARP是一款为所有人设计的移动应用，它使用我们的全球网络来保护你手机的所有互联网流量。...
2019年9月25日
如果你看过我们的其他帖子，你就会知道我们今天将WARP交付给了我们等候队列中的最后一名成员。通过WARP，我们的目标是保护和改善你的移动设备和互联网之间的连接。在这个过程中，我们遇到了电话和操作系统版本、不同的网络和我们自己的基础设施方面的问题，而这一切工作都是为了满足等待名单上近200万人被压抑的需求。...
2019年4月01日
4月1日对大多数互联网用户来说是一个悲惨的日子。尽管大多数时候互联网充满希望和创新，但在“愚人节”这天，少数几家顶尖科技公司决定浪费数十亿人的时间，讲一些只有他们自己才觉得好笑的幼稚笑话。...