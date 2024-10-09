为应对未来强大量子计算机接入网络带来的挑战，我们已为 WARP 客户端升级了后量子密码学防护能力。 ...

我们很高兴地宣布，从今天起，您可以开始通过 Cloudflare Zero Trust 构建许多隔离的虚拟专用网络，首先是 Cloudflare WARP 和 Cloudflare Tunnel 连接器的虚拟化连接 ...

去年 10 月，我们发布了桌面版 WARP，为数十亿台设备免费提供更安全、更快捷的互联网使用方式。同时，我们让企业客户能够将 WARP 与 Cloudflare for Teams 相结合使用。 ...

Cloudflare 于十年前诞生，以确保 Web 资产免受攻击并加快访问者的体验为己任。Cloudflare 客户将他们拥有的互联网资产放到我们的网络上。访问者访问这些站点和应用程序能享受到更畅快的体验，但若访问 Cloudflare 网络外的互联网资产，速度并不是同样迅捷的。 ...