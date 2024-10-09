在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。 ...

Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。 ...