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JavaScript

更多帖子

2021年11月19日

喜大普奔：Cloudflare Workers 提供对 Stripe JavaScript SDK 原生支持

在应用中处理支付是建立在线业务的关键。对于许多开发者来说，处理支付的主要选择是 Stripe。自从大约七年前我第一次接触 Stripe 以来，这项服务的发展已经远远超出了简单的支付处理。在我去年分享的电子商务示例应用程序中，Stripe使用 Connect 产品管理了一个完整的卖家市场。对于那些不满足于接受支付功能的开发者来说，Stripe 的产品套件非常适用。...

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2019年9月27日

Workers Sites：直接在我们的网络上部署您的网站

网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...

生日周
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2019年6月02日

尽情编写代码吧：改善开发人员使用Cloudflare Workers的体验

我们很高兴地宣布，从今天开始，Cloudflare Workers®将拥有一个CLI（命令行界面）、新的且改进过的说明文件、适用于所有人的多个脚本、在worker .dev上运行应用程序而无需自带域的功能，以及一个令试验比以往任何时候都更容易的免费层。...

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开发人员

2018年3月13日

从现在起，任何人都可以在Cloudflare上使用Workers运行JavaScript！

就在一年前的今天，Cloudflare给了我一个使命：允许人们在Cloudflare的网路运行代码。当时，我们还不知道这意味着什么。它会以容器为基础吗？一种新的图灵不完全的领域特定语言？Lua语言？“函数”？我的脑中涌出很多想法。 最终，我们做出了现在看似理所当然的选择：JavaScript，使用标准的Service Workers API，在基于V8构建的新环境中运行。五个月前，我们向您预览了我们正在构建的内容，并开始了测试。...

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