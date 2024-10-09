一年来持续提升 Cloudflare Workers 的 Node.js 兼容性
2025-09-25
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...继续阅读 »
2025-09-25
在过去的一年里，我们极大地扩展了 Node.js 的兼容性。现在有数百个新的 Node.js API 可用，这使得在我们的平台上运行现有的 Node.js 代码变得更加容易。...继续阅读 »
2025-09-22
Cap'n Web 是一种全新的开源、JavaScript 原生 RPC 协议，适用于浏览器和 Web 服务器。它提供 Cap'n Proto 的表达能力，但没有模式和样板代码。...
2024-12-16
国际化和本地化不仅仅需要翻译，还需要考虑语气、图片、日期/时间和数字格式等等。...
2024-09-09
Workers 现在使用全新的混合兼容层支持更多 NPM 包和 Node.js API...
2023-11-14
Workers AI 现在支持使用 server-sent events（服务器发送事件）对我们目录中的 LLM 模型（包括 Llama-2）进行流式文本响应...
2023年3月13日
从今天开始，使用 Cloudflare 的客户端安全解决方案 Page Shield，您可以确保用户的浏览器只执行经过审查和安全的 JavaScript。使用 Page Shield 策略，阻止不需要的 JavaScript 并确保最终用户数据的安全...
2022年11月17日
今天，我们宣布推出 Cloudflare Snippets。Snippets 是使用规则集引擎筛选逻辑，对所选 HTTP 请求执行小型 Javascript 片段的简单方式...
2022年7月05日
在本文中，我们介绍了对脚本状态、元数据和分类的改进...
2022年5月09日
Cloudflare 很高兴能参与推出 Web 互操作性运行时社区小组，这是一项新的工作，它聚集了来自 Cloudflare Workers、Deno 和 Node.js 的贡献者，就共同的网络平台 API 标准开展合作...
2021年11月19日
在应用中处理支付是建立在线业务的关键。对于许多开发者来说，处理支付的主要选择是 Stripe。自从大约七年前我第一次接触 Stripe 以来，这项服务的发展已经远远超出了简单的支付处理。在我去年分享的电子商务示例应用程序中，Stripe使用 Connect 产品管理了一个完整的卖家市场。对于那些不满足于接受支付功能的开发者来说，Stripe 的产品套件非常适用。...
2021年11月16日
我们很高兴地宣布，Cloudflare Workers 上现已支持 JavaScript 模块。如果您看过使用 JavaScript 编写的示例 Worker，您可能能够认出过去几年一直在互联网上流传的以下代码片段：...
2019年9月27日
网络性能一直是一场与光速的战斗——从伦敦访问一个从西雅图提供服务的网站，意味着每一个资源请求都要经过7000多英里。web性能之争的第一个突破是HTTP/1.1连接保持在线和浏览器打开多个连接。下一个突破是CDN，通过将静态资源缓存到离终端用户更近的数据中心，使它们更靠近终端用户。今天，有了Workers Sites，我们可以很兴奋地宣布下一个重大突破——将整个网站直接分布在互联网的边缘。...
2019年6月02日
我们很高兴地宣布，从今天开始，Cloudflare Workers®将拥有一个CLI（命令行界面）、新的且改进过的说明文件、适用于所有人的多个脚本、在worker .dev上运行应用程序而无需自带域的功能，以及一个令试验比以往任何时候都更容易的免费层。...
2019年5月21日
今天，我们很高兴地宣布Workers KV即将普遍可用并为生产使用做好了准备！...
2019年2月19日
我们正在努力让您在没有Cloudflare域的情况下部署Worker。您很快就可以将Cloudflare Workers部署到subdomain-of-your-choice.workers.dev （subdomain-of-your-choice为自定义子域），您现在可以在workers.dev上申请！...
2018年3月13日
就在一年前的今天，Cloudflare给了我一个使命：允许人们在Cloudflare的网路运行代码。当时，我们还不知道这意味着什么。它会以容器为基础吗？一种新的图灵不完全的领域特定语言？Lua语言？“函数”？我的脑中涌出很多想法。 最终，我们做出了现在看似理所当然的选择：JavaScript，使用标准的Service Workers API，在基于V8构建的新环境中运行。五个月前，我们向您预览了我们正在构建的内容，并开始了测试。...