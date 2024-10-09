더 나은 인터넷 구축을 지원하기 위한 15년의 여정: 2025년 창립기념일 주간 돌아보기
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-09-29
Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지....계속 읽기 »
2025-09-26
Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...
2025-09-24
Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...
2025-09-23
Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다....
2025년 9월 21일
Cloudflare가 출범한 지 15년이 되었습니다. 우리는 인터넷에 보답하는 신제품을 출시하여 창립기념일을 기념합니다. 하지만 인터넷에서 무엇이 변했는지에 대해서도 많은 생각을 하고 있습니다....
2024년 9월 30일
2024년 창립기념일 주간 동안 발표된 주요 소식들을 다시 살펴보세요....
2024년 9월 27일
올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...
2024년 9월 27일
Cloudflare는 오픈 소스의 힘을 믿습니다. Cloudflare는 확대된 오픈 소스 프로그램인 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지속 가능하고 확장 가능한 미래를 열어 나가는 데 필요한 도구와 보호 기능을 제공합니다. ...
2024년 9월 26일
Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...
2024년 9월 25일
최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....
2024년 9월 24일
이전에는 Cloudflare Terraform 공급자를 수동으로 유지 관리했습니다. 기존 OpenAPI 코드 생성 파이프라인 덕분에 Cloudflare는 자동으로 공급자를 생성하므로 이제 더 나은 엔드포인트 및 속성 범위 지원, 신제품 발표 시 더...
2024년 9월 24일
오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....
2024년 9월 24일
Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....
2024년 9월 23일
이제 Cloudflare 고객은 요금제와 관계없이 AI 모델이 사이트 콘텐츠에 접근하는 방식을 감사하고 제어할 수 있습니다. ...
2024년 9월 22일
Cloudflare는 2010년 9월 27일에 출범했습니다. 이번 주 Cloudflare는 14번째 창립기념일을 축하할 예정입니다 ...
2023년 10월 02일
이번 주 창립 기념일 주간의 중요 뉴스를 모두 요약하거나 다시 확인할 필요가 있나요? 이 요약이 도움이 될 수 있습니다...
2023년 9월 29일
Cloudflare에서 양자내성암호를 일반 사용자가 이용 가능한 시스템으로 발표합니다...
2023년 9월 29일
오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...
2023년 9월 29일
이제 Cloudflare 고객이 Office 365 받은 편지함의 오래된 메시지에서 위협을 검사할 수 있는 기능을 발표합니다. 이 Retro Scan을 사용하면 7일 전까지의 메시지를 확인하여 현재 이메일 보안 도구에서 놓친 위협이 무엇인지 확인할 수 있습니다...