Rust 기반 코어 시스템, 포스트 퀀텀 업그레이드, 학생들을 위한 개발자 액세스 권한, PlanetScale 통합, 오픈 소스 파트너십, 그리고 2026년에만 1,111명의 인턴을 채용하는 역대 최대 규모의 인턴십 프로그램까지. ...

Cloudflare의 기존 코어 시스템을 새로운 모듈식 Rust 기반 프록시로 교체하여 NGINX를 대체했습니다. ...

Cloudflare는 각 네트워크의 특성을 학습하고 혼잡 제어 시스템을 조정함으로써 방대한 트래픽을 활용해 이전보다 더 빠르게 응답을 전송합니다. ...

Cloudflare의 콘텐츠 신호 정책은 창작자에게 자신의 콘텐츠 사용을 제어할 수 있는 새로운 도구를 제공합니다. ...

Galileo 프로젝트가 이제 Cloudflare의 Bot Management 및 AI Crawl Control 서비스에 대한 액세스를 포함하게 되었음을 기쁘게 전해 드립니다. ...

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