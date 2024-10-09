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Cloudflare 블로그

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창립기념일 주간

더 많은 게시물

2024년 9월 27일

WAF 규칙 빌더 어시스턴트, Cloudflare Radar AI 인사이트 및 업데이트된 AI 봇 보호 기능으로 이루어내는 AI Everywhere

올해 창립기념일을 맞아 Cloudflare에서는 새로운 WAF 규칙을 구축할 수 있도록 AI 어시스턴트 기능을 확장하고, Radar에 새로운 AI 봇 및 크롤러 트래픽 인사이트를 추가했으며, 고객에게 새로운 AI 봇 차단 기능을 제공했습니다...

창립기념일 주간
봇 관리
AI 봇
AI

2024년 9월 27일

Cloudflare, 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지원 확대

Cloudflare는 오픈 소스의 힘을 믿습니다. Cloudflare는 확대된 오픈 소스 프로그램인 프로젝트 Alexandria를 통해 오픈 소스 프로젝트의 지속 가능하고 확장 가능한 미래를 열어 나가는 데 필요한 도구와 보호 기능을 제공합니다. ...

창립기념일 주간
오픈 소스
더 나은 인터넷

2024년 9월 26일

스타트업 프로그램 개편: 최대 $250,000의 크레딧으로 Cloudflare에서 구축하고 성장하기

Cloudflare의 스타트업 프로그램은 이제 Cloudflare의 개발자 플랫폼을 기반으로 구축하는 회사에 최대 $250,000의 크레딧을 제공합니다. 다시 출시된 이 프로그램에서는 명확하고 예측 가능한 크레딧을 사용하므로 사용량이 향후 요금에 어떤 영향을 미치는지 쉽게 확인할 수 있습니다. ...

창립기념일 주간
Cloudflare Workers
서버리스
개발자 플랫폼
개발자

2024년 9월 25일

Speed Brain 소개: 웹 페이지 로딩 속도 45% 향상

최근 속도 면에서 비약적으로 개선된 Speed Brain을 발표하게 되어 기쁩니다. Speed Brain은 Speculation Rules API를 사용하여 사용자가 다음 번 탐색 가능성이 있는 탐색 콘텐츠를 미리 가져옵니다. 그 목표는 사용자가 탐색하기 전에 브라우저에 웹 페이지를 다운로드하여 페이지를 즉시 로드하는 것입니다....

창립기념일 주간
속도 및 신뢰성
연구
캐시
Speed Brain

2024년 9월 24일

Cloudflare와 함께하는 더욱 안전한 인터넷: 무료 위협 인텔리전스, 분석 및 새로운 위협 감지

오늘 Cloudflare는 더 나은 인터넷 환경 구축을 지원하겠다는 사명을 향해 몇 가지 큰 발자국을 내딛습니다. Cloudflare는 10개가 넘는 다양한 웹 사이트와 네트워크 보안 제품 및 기능을 모든 사람이 무료로 접근할 수 있도록 지원하고 있습니다....

창립기념일 주간
보안
CASB
DLP
Data Loss Prevention

2024년 9월 24일

Cloudflare는 인터넷 서비스 공급자 및 네트워크 장비 공급자와 협력하여 수백만 가구에 더 안전한 브라우징 환경을 제공합니다

Cloudflare는 ISP 및 네트워크 공급자와 협력하여 가정에 더욱 안전한 브라우징 환경을 제공하기 위해 공용 DNS 확인자의 사용을 확대하고 있습니다. 1.1.1.1 가정용으로 구동되는 버튼 클릭 한 번으로 모든 인터넷 사용자를 안전하지 않은 콘텐츠로부터 보호하는 데 함께하세요....

창립기념일 주간
1.1.1.1
개인정보 보호
DNS
보안

2023년 9월 29일

Encrypted Client Hello - 개인정보 보호를 위한 마지막 퍼즐 조각

오늘 당사에서 모든 인터넷 사용자의 개인정보 보호를 강화하기 위한 방안을 발표하게 되어 기쁘게 생각합니다. 사용자가 방문하고 있는 웹 사이트를 누군가 염탐하지 못하도록 네트워크를 보호하는 새로운 기준인 암호화된 Client Hello가 이제 모든 Cloudflare 요금제에서 제공됩니다...

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